Coșmarul unei familii din Marea Britanie

Când Rob și Lucy Davies au angajat pe constructorul Steve Figg să le transforme visul unei extinderi a casei în realitate, nu și-au imaginat niciodată coșmarul care urma să apară. După ce au plătit peste 50.000 de euro, casa lor a fost distrusă, iar ei au ajuns chiar să fie arestați.

Povestea lor șocantă a fost relatată de BBC, care a dezvăluit detalii despre cum constructorul, în loc să-și finalizeze lucrarea, i-a acuzat pe cei doi de hărțuire.

„Singura modalitate în care aș putea descrie cum arăta casa noastră este ca un teren bombardat”, spune Rob Davies, în vârstă de 37 de ani. În octombrie 2024, la un an după ce constructorul a început să lucreze la extinderea casei lor din Langdon Hills, Essex, cu promisiunea că va dura doar 12 săptămâni, familia se confrunta cu o ruină totală.

O gaură uriașă în grădină, unde trebuia să fie bucătăria lor, lăsa casa expusă, iar pereții nesprijiniți riscau să se prăbușească. „Șobolanii alergau liberi în casă din cauza golurilor mari din pereții expuși. Nu mai puteam menține căldura în interior”, povestește Rob.

În afară de cei 50.000 de euro dați bărbatului pentru renovare, cuplul a mai fost nevoit să cheltuiască aproximativ 32.000 de euro pentru a repara mizeria lăsată de constructor, pe lângă cei aproximativ 3.400 de euro alocați pentru taxe legale.

„A fost un coșmar complet. Au fost momente în care am crezut că nu vom reuși să trecem peste asta împreună. Ne-a testat căsnicia enorm”, recunoaște el.

Cuplul a fost arestat de polițiști, după o plângere a constructorului

După două luni de încercări disperate de a-l contacta pe bărbatul care le-a efectuat lucrările, acesta a făcut o acuzație incredibilă: i-a raportat pe soții Davies la poliție pentru hărțuire. Amândoi au fost arestați la locurile lor de muncă și au petrecut 22 de ore în celule la secția de poliție, înainte de a fi eliberați cu scuze oficiale.

Detaliile șocante au ieșit la iveală abia când autoritățile locale au început să strângă dovezi împotriva constructorului.

Obligat să plătească despăgubiri de aproape 100.000 de euro familiei

Bărbatul, care conducea firma Figg Construction Ltd, a fost ulterior condamnat să plătească 98.000 de euro despăgubiri familiei Davies, după ce a recunoscut 22 de încălcări ale reglementărilor în construcții la locuința lor.

„Ură este un cuvânt puternic, dar nu pot găsi un alt mod de a-l descrie. Este cea mai josnică persoană pe care o cunosc. Se dădea drept un profesionist, dar, în realitate, era complet incapabil”, spune Rob Davies.

El a mai adăugat: „Singura noastră alinare este că acum trebuie să plătească pentru ce a făcut. Sper că nimeni altcineva nu va mai trece prin ce am trecut noi”.

Alte victime ale constructorului

Iar cazul familiei Davies nu este singular. Potrivit BBC, mai mulți clienți au avut experiențe devastatoare cu Steve Figg, atât pe plan financiar, cât și personal.

Gemma Hemmings, de exemplu, povestește cum, la scurt timp după ce a născut, Figg a apărut la casa lor, tot din zona Essex, cu o drujbă și un baros. Într-un acces de furie legat de o dispută privind plata, acesta le-a distrus biroul din grădină.

„Am privit cum distrugea totul cu un zâmbet mare pe față. A fost terifiant”, spune Gemma, acum în vârstă de 40 de ani. Ea și soțul ei, Steve, îi plătiseră 115.000 de euro pentru a extinde casa, însă au refuzat să facă ultima plată până când lucrările de calitate proastă nu erau remediate.

Alți clienți, precum Nick Marns, un broker de asigurări, au fost chiar mai puțin norocoși. În 2017, Nick i-a plătit lui Figg o sumă „substanțială” pentru a dubla dimensiunea casei sale cu două dormitoare. În schimb, ceea ce a rămas a fost un șantier plin de moloz, care l-a lăsat pe Marns fără locuință și cu nevoia de consiliere psihologică.

Șocul și stresul situației i-au afectat sănătatea mintală și relațiile personale, iar Nick Marns încă își amintește cu amărăciune: „Încă mi se întoarce stomacul pe dos când mă gândesc la ce ne-a făcut. Ne-a distrus viața”.

