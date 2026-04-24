Medicamentele pentru chimioterapie nu mai ajungeau la pacienți

Un scandal fără precedent zguduie Institutul Oncologic București (IOB). Rogobete a anunțat trimiterea Corpului de Control după ce investigațiile au scos la iveală un mecanism revoltător: medicamentele de chimioterapie, plătite din bani publici pentru pacienții oncologici, erau furate din spital și redirecționate către clinici private.

Alexandru Rogobete a oferit detalii despre neregulile grave de la Institutul Oncologic București (IOB). Există suspiciuni că, în perioada 2020-2021, medicamentele pentru chimioterapie erau plătite din bugetul spitalului, dar nu mai ajungeau la pacienți, relatează News.ro.

Rogobete a precizat că a primit informații despre acest caz în urmă cu două luni și a anunțat că raportul Corpului de Control va fi înaintat Parchetului General pentru continuarea cercetărilor.

Alexandru Rogobete a dezvăluit că IOB a decontat medicamente care nu au intrat niciodată în spital, faptele vizând perioada 2020-2021. Acesta a subliniat că deține indicii despre aceste nereguli de două luni, confirmând că pacienții nu au beneficiat de substanțele plătite din bani publici.

Parchetul General intră pe fir

Rezultatele verificărilor desfășurate săptămâna trecută la IOB vor fi înaintate procurorilor de la Parchetul General. Anunțul a fost făcut de ministrul demisionar al Sănătății, care a decis sesizarea organelor de urmărire penală în baza raportului întocmit de Corpul de Control.

„Am trimis Corpul de Control care a colectat documente, vor face un raport şi îl voi înainta către Parchetul General. Ştiam de această situaţie având acces la informaţii clasificate, în funcţia de ministru, însă raportul oficial a venit săptămâna trecută”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri seară, la televiziunea Digi 24. 

Acesta a subliniat că, pe parcursul mandatului său de 10 luni, a reușit să extindă lista medicamentelor compensate cu peste 90 de titluri noi.

„În ceea ce priveşte statusul chimoterapicelor şi al medicamentleor în general, în România, am reuşit să introducem peste 93 de medicamente în cele 10 luni. Este cel mai mare număr de medicamente inclus într-un timp atât de scurt în lista de compensate”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Chimioterapicele erau furate”

Potrivit ministrului demisionar, la IOB s-a descoperit un sistem de deturnare a tratamentelor oncologice către sectorul privat. Un raport al Curții de Conturi atestă faptul că citostaticele decontate de stat erau sustrase și folosite în spitale private de către unii doctori. Rogobete a subliniat că au fost identificate plăți pentru medicamente „fantomă”, care figurau în acte, dar nu ajungeau niciodată în stoc sau la bolnavi.

El a precizat că erau furate de la IOB chimioterapicele şi duse la spitalele private. 

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau nişte doctori, iar PET-CT-ul finanţat de Ministerul Sănătăţii în 2022, unde eu am semnat finanţarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosinţă de-abia anul trecut. Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET CT în regim privat care scana pacienţii oncologici de la IOB”, a explicat ministrul demisionar. 

Totodată, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, 24 aprilie 2026, faptul că va conduce instituția în continuare până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcție. De asemenea, a precizat că până atunci el răspunde pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. 

