Răspunsul lui Ilie Bolojan la întrebarea de ce a tăiat ajutoarele pentru persoanele cu handicap

„Este un moment dificil din punctul de vedere al stabilității politice pentru că, în afara crizelor pe care le avem, deficitul, cheltuim mai mult decât ne putem permite, o anumită stagnare a economiei europene care inevitabil ne afecteaza și pe noi, războiul din Golf care a scumpit prețurile la carburanți, mai avem și această criză guvernamentală care afectează performanța Guvernului, predictibilitatea deciziilor care se vor lua și deci nu este o situație comodă, dar în calitate de premier trebuie să asigur funcționarea Guvernului și să fac ce ține de mine pentru a trece România prin aceasta situație”, a afirmat Bolojan.

„Atunci când faci o înțelegere, un contract așa cum am făcut noi protocolul de coaliție, programul de guvernare, pe care le respecți, te aștepți ca și ceilalți să le respecte, nu s-a întâmplat asta. Dacă știi că nu există soluții care să onoreze așteptările, doar vei crea nemulțumire”, a adăugat el.

Referitor la faptul că a tăiat ajutoarele pentru persoanele cu handicap, șeful Executivului a spus că nu este adevărat acest lucru: „Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate. Dar, atunci când am introdus și am extins plata CASS pentru cetățenii români, pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16,5 milioane de beneficiari și nu mai putea funcționa sistemul, persoanele cu dizabilități au rămas exceptate”.

Și a continuat: „Erau scutite de impozitul pe proprietăți în totalitate și, într-adevăr, acum s-a introdus o plată a impozitului pe proprietate care are câteva reduceri. Cei cu handicap grav 50%, cei cu handicap accentuat 25%”.

„Dar aceasta este o contribuție la bugetul local, pentru că fiecare casă din România are nevoie de apă, canalizare, asfalt”, a conchis Ilie Bolojan.

Reamintim că premierul Bolojan a declarat ziua precedentă că a luat act de demisiile miniştrilor PSD şi va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri.

Ce miniştri preiau portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

De asemenea, pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia din fruntea Executivului, altfel își retrage miniștrii și urmează și o moțiune de cenzură.

