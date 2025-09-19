Au muncit, au visat și au ajuns pe una dintre cele mai mari scene ale muzicii: „de 10 ani mă pregătesc să fiu la nivelul la care trebuie în emisiunea «Vocea României» și este un mare vis”. Acum e timpul să-i convingă pe antrenori cu prestațiilor lor și să întoarcă cel puțin un scaun pentru a ajunge într-una dintre echipe. În această seară, de la 20:30, continuă etapa audițiilor pe nevăzute.

„Pot să zic că e una dintre cele mai importante seri din viața mea”, va spune una dintre concurente. „Momentul tău este dovada vie a faptului că nu contează ce cânți în audițiile «Vocea României», ci cum adaptezi tu piesa aia la cine ești tu, de fapt. Și ai făcut din piesa asta ceva care ne-a atins pe toți”, va concluziona Theo Rose.

Atunci când vocile de pe scenă au o șansă la trofeul „Vocea României”, antrenorii își folosesc toate atuurile pentru a-i convinge pe concurenți să-i aleagă: „E foarte rău momentul ăla când te conectezi cu un concurent, știi că poți face lucruri pentru el, ai un drum foarte clar, dar ești blocat. Theo a făcut block-ul acolo. Mie dacă îmi e mai frică de cineva din echipa lor îmi e de Theo că ascultă multe voci tinere și cred că a început să și simtă ce concurenți pot veni la mine”, va spune Tudor.

O ediție în care antrenorii și publicul vor trece prin toate emoțiile, diseară, de la 20:30! „Ești senzațională. Dacă aveam două butoane, le apăsam pe ambele”, îi va spune Irina unei concurente. Emisiunea „Vocea României” poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

