Printre finaliști se află și Yguana, artistă al cărei nume real este Ioana Hrișcă și care în urmă cu aproximativ 10 ani a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă de la „Vocea României”, show muzical difuzat de PRO TV.

Yguana a ajuns în finala Eurovision România 2026 cu melodia „Happy Birthday”, care o poate duce în finala internațională de la Viena.

„Mă simt foarte fericită că am reușit să fac un moment frumos şi exact cum mi l-am imaginat. Melodia este puțin cinematică, pentru că am gândit-o așa, ca un film… Este misterioasă și foarte energică, e genul de piesă pe care ai dansa oricând”, a spus Yguana pentru Televiziunea Română.

Când are loc finala Eurovision România 2026

Marea finală Eurovision România 2026 va avea loc în studiourile TVR pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul țării noastre pentru finala internațională de la Viena. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show TV transmis în direct on air şi online în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR). Echipa este formată din Marieta Negru și Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

România va intra pe 14 mai 2026 în semifinala cu numărul doi

Pe 12 ianuarie 2026, la Viena, orașul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorți pentru împărțirea țărilor participante în cele două semifinale ale competiției. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul doi a concursului, pe 14 mai 2026.

Yguana (Ioana Hrișcă) la Eurovision România 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Precedenta ediție a competiției muzicale a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

