Trupa HVNDS a trecut de semifinale și se numără printre cei 12 finaliști de la Eurovision România 2026, având șansa să reprezinte țara noastră în finala internațională de la Viena.

Între semifinale și finală, Libertatea a stat de vorbă cu băieții de la HVNDS despre melodia și performanța lor.

„Cred că ar trebui să schimbăm zalele la lanțuri, că se rup cam ușor pe scenă. Nu, scârțâim niciodată. Suntem mult prea sportivi pentru asta. Dar am avut un șoc pentru că se auzea foarte încet și a trebuit să… Noroc cu oamenii de la tehnic, au fost minunați și ne-au dat mai tare în cască și am putut să ne destrăbălăm. Că e foarte greu să te miști pe muzica asta fără să fie volum. E ca și cum ai țipa pe silențios”, a spus Iustin HVNDS (Hands).

Întrebați cât au lucrat la melodia lor, artiștii au precizat că nu a durat deloc mult până au adus-o la forma finală.

„Păi să fie… o săptămână! Nu, glumesc. Sunt vreo două luni. Din prima a ieșit asta! Câteodată, unele piese au nevoie de mai multe iterații, asta a ieșit din prima. A fost supertare! Tocmai din cauza asta am și mers cu ea mai departe, că am zis: «Ok, dacă a ieșit din prima»! Și o simțim în continuare și după ce a stat puțin la macerat în studio. Am simțit aceleași emoții când am ascultat-o din nou. Bine, din prima tot înseamnă o lună. Da, dar nu e ca și când a avut altă variantă”, au afirmat cei de la HVNDS.

Iustin, solistul de la HVNDS, a fost la Survivor România 2026

Iustin HVNDS (Hands) a precizat și că avea melodia gata în momentul în care a plecat la Survivor România 2026: „Am făcut foamea în junglă cu doi acuzați penal! În rest am făcut bine. De la cocos și de la lingura de orez pe zi mi-am revenit cu totul, fasting violent”!

Referitor la show-ul pe care l-ar pune în scenă dacă vor ajunge în finala internațională Eurovision 2026 de la Viena, cântăreții nu au dorit să ofere prea multe detalii, chiar dacă au lucrat deja la acesta.

HVNDS la Eurovision România 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„E greu de imaginat cât de incredibil o să arate. Avem norocul de a avea o echipă minunată în spate cu care să facem această producție și la care deja lucrăm. Atâta timp când ni se dau uneltele necesare la îndemână, am fost obișnuiți să facem din nimic ceva mișto. Așa că dacă ni se dau unelte minunate, putem să facem lucruri minunate, credem noi”, au încheiat cei de la HVNDS.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a XI-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore"
