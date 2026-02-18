Imediat după semifinală, tânăra a stat de vorbă cu Libertatea, afirmând că Lazăr Cercel este cel care a convins-o să participe la Eurovision România 2026.

„Mă bazez pe comunitatea noastră de oameni care ne urmăresc și ne susțin de atât timp. Și le mulțumim! Am avut și o piesă care a ajuns prin străinătate, ceea ce e foarte bine. Nu m-am gândit niciodată la Eurovision. Totul se datorează lui Lazăr Cercel de la Electrecord. Pentru că nu am avut timp să mă gândesc. Nici nu pot să zic că mi-am dorit neapărat. Admiram oamenii care se duceau, chiar i-am urmărit în niște ani. Dar acum s-a întâmplat efectiv de pe o zi pe alta: mi-a trimis piesa, mi-a zis «Hai să facem» și am zis «Ok». Și s-a întâmplat așa.

Și mă bucur din suflet că a avut această inițiativă. Pentru că, repet, am spus în toate interviurile, este una dintre cele mai intense experiențe muzicale pe care le-am avut vreodată. Și, chiar dacă nu ajungem mai departe, deși eu sunt foarte încrezătoare, mă bucur că am ajuns aici. E o experiență pe care cred că orice artist trebuie să o trăiască măcar o dată în viață.

Sunt cea mai emotivă persoană pe care o să o cunoști, probabil, sau una dintre cele mai emotive. Nu contează experiența! Experiența te ajută să le depășești emoțiile respective, dar emoțiile nu dispar și cred că în momentul în care… Bine e că nu sunt niște emoții distructive, sunt constructive! Eu când nu am emoții, ceva nu e în regulă. Și mi s-a întâmplat cred că de două ori în viața mea la niște spectacole de teatru. Dar da, am emoții și cred că e un lucru minunat că după atâția ani de muzică, pentru că eu cânt de la 5 ani, încă am emoții. Este superb. Simți că trăiești”, a spus Monica Odagiu.

Întrebată dacă a ales rapid melodia pe care să o cânte la Eurovision România 2026 sau dacă a durat mai mult timp până când s-a decis asupra ei, cântăreața și actrița a precizat că totul s-a întâmplat foarte repede.

„Merg foarte mult pe instinct și știu foarte clar ce-mi place și ce nu-mi place. În materie de muzică, în restul, în orice alt capitol, habar n-am. Dar când vine vorba de muzică, în momentul în care ascult ceva, știu dacă e hit, știu dacă e pe sufletul meu, știu dacă o voi putea cânta în felul în care îmi doresc și atunci procesul e mult mai rapid. Adică nu am nevoie de șapte mii de ani să stau să mă gândesc, lasă că poate mai… Nu! Am auzit-o, cum s-a întâmplat cu piesa asta, am auzit-o și am zis: «Wow, o facem! O facem, clar».

Și toată familia a fost: nebunie, bucurie, fericire, tot ce trebuie! Eu m-am bucurat mai puțin, pentru că eu sunt genul de om care până nu sare pârleazul, nu se bucură. Chiar real vorbesc, încerc să mă țin cu picioarele pe pământ și să-mi fac treaba. Sunt un pic control freek și trebuie să fac totul la virgulă. Și în momentul în care am terminat cu toate și a ieșit cum mi-am dorit, atunci mă pot bucura”, a încheiat Monica Odagiu interviul pentru Libertatea.

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

