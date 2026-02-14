Single cu sound fresh și influențe internaționale puternice, „Everybody needs somebody” transmite un mesaj clar despre iubire și conexiune într-o lume tot mai grăbită.

„Am bucuria de a concura alături de două nume care au dus România pe plan internațional, Costi Ioniță și Edward Maya, doi artiști extrem de talentați. Este o onoare să colaborez cu ei pentru acest concurs. Piesa vorbește despre iubirea pură: «Everybody needs somebody» este chiar mesajul central. Trăim într-o lume în care ne-am îndepărtat unii de alții și am uitat să ne conectăm cu adevărat”, a spus LavBbe.

Pentru Edward Maya, revenirea pe scena Eurovision are o încărcătură specială. Artistul a lucrat în trecut la hitul „Tornero” pentru Mihai Trăistariu, piesă care a reprezentat România cu succes.

„Sunt foarte fericit să fiu pe scena Eurovision alături de LavBbe și Costi Ioniță. Acum 20 de ani am avut șansa să lucrez la «Tornero», o experiență care mi-a arătat cât de puternică și magică poate fi muzica atunci când ajunge la oameni. Cred cu adevărat în această colaborare și abia aștept să vedem cum va rezona publicul cu noua noastră piesă”, a afirmat Edward Maya.

Costi Ioniță, considerat un veteran al competiției, spune că participarea sa a venit într-un mod neașteptat: „Eu am venit pe vibe-ul bun, de sinceritate. România este minunată și iubesc România!”.

