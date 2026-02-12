După ce a reprezentat România în finala internațională Eurovision 2022, WRS a revenit la selecția națională organizată de Televiziunea Română, însă cu mai multe emoții decât în urmă cu patru ani.

„Încă o participare a mea la Eurovision România. Sper că o să fie cu succes, cu la fel de multe emoții, chiar mai multe emoții decât în 2022, pentru că atunci mă jucam și eram așa… mai naiv! Măi ce o fi, o fi. Nu aveam multe de pierdut! Acum au trecut patru ani cu… piese pe radio, concerte multe, concerte și în România și în străinătate. Și cumva e teama asta că ai clădit ceva și să nu îți dezamăgești publicul sau cumva să capete fanii încrederea în tine și apoi să-i dezamăgești”, a spus Andrei Ursu în exclusivitate pentru Libertatea.

Andrei Ursu (WRS) în semifinala Eurovision România 2026 | Foto: TVRIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Întrebat de ce a ales să se prezinte sub numele de WRS, cel pe care l-a avut prima dacă când a reprezentat România la Eurovision, și nu sub numele de Andrei Ursu, cel pe care îl folosește în piesele care i-au ajuns la radio, cântărețul a precizat că vrea să facă o diferențiere între cele două ego-uri.

„Am decis să separ aceste două alte ego-uri artistice ale mele. Andrei Ursu cântă în română și cântă o muzică de altă dată, cu aer retro-românesc și WRS e actual, muzică în engleză, spaniolă, în toate limbile, muzică de discotecă… Sunt niște algoritmi acum moderni, care cumva nu neapărat că te limitează, dar, de exemplu, toate platformele de streaming și așa mai departe… E ciudat să-ți vină «Noaptea ne fură iubiri» și apoi «Llamame» sau altceva. Cu WRS e muzica aceea prin care am început și aș vrea să le separ, așa ca două playlist-uri diferite, efectiv să fie aceste două proiecte”, a adăugat WRS.

Andrei Ursu a dezvăluit și că are mare încredere în melodia „All the way”, pe care a cântat-o în semifinala Eurovision România 2026, afirmând că această piesă poate duce România în Top 5 în finala internațională Eurovision de la Viena.

Mai mult decât atât, artistul a precizat că mama lui l-a ajutat destul de mult în momentul în care a lucrat la melodia „All the way”.

„Eu mi-am clădit momentul și piesa gândindu-mă la un moment de Top 5 la Viena. Îmi doresc foarte mult să manifest și, Doamne ajută, să se întâmple chestia asta. O să-mi dau toată silința! Știu că vreau să muncesc foarte mult și îmi place foarte mult. De asta îmi place mult concursul ăsta, pentru că îmi activează toate veleitățile… Și omul din spate, dar și omul din față. Și ador această experiență. De când am înscris, am început să mă trezesc mai dimineață, să merg la înot, să alerg… Cumva mă activează și mă motivează în tot stilul de viață.

„Momentul pentru Viena îl am deja gândit. Deja am început să și repetăm pentru el, pentru că oricum piesa o să o lansez ca single și am început să repetăm pentru videoclipul piesei. O parte din moment o să fie și parte din videoclipul piesei, o să fie de dans. Și cam atât! Adică cumva am momentul în cap, chit că o să câștigăm în România, chit că nu.

Urmează un album întreg pe care o să-l lansez treptat la WRS. Am multe piese dintre care am și ales piesa aceasta pentru Eurovision România 2026. Piese în care am mare încredere și de asta simt așa, îți dă o încredere în tine, când simți așa ca ai niște Ași în mânecă. Sunt copiii mei și sunt producții care îmi plac din ce în ce mai mult.

Cu piesa pentru Eurovision România 2026 am postat și eu un vlog fix acum câteva zile. Piesa am început în octombrie să o scriu, am avut ideea în mașină, eram undeva pe lângă gara din Ploiești. Ideea, linia melodică… Apoi am lucrat cred că în șase sesiuni, am tot revenit… Era mai jos cu un ton, mi-a zis mama mea că are nevoie de mai multă energie… M-am dus la producător: «Mi-a zis mama că are nevoie de mai multă energie»!

Mama mea, sora-mea și prietenul meu sunt A&R foarte buni, adică oamenii care își dau cu părerea. Și îi ascult mereu, pentru că ascultă muzică și le place muzica bună! Și îmi dau sfaturi foarte bune și le pasă de cariera mea. Asta e foarte important! E bine să ai familia lângă tine, mereu. Pentru că viața de artist este cu suișuri și coborâșuri și ce am învățat în ultimii ani este că e foarte important să fii om de succes, nu neapărat artist de succes. Pentru că dacă ești acasă bine și ești iubit… Chiar nu sunt clișee astea! Acasă trebuie să trăiești foarte bine”, a încheiat WRS interviul pentru Libertatea.

