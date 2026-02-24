Între semifinala și finala Eurovision România 2026, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stat de vorbă cu Libertatea despre celebra competiție muzicală.

„Ideea ne-a venit amândurora. Am fost amândoi ferm convinși că se va întâmpla și că ne vom înscrie. Noi am și postat despre asta înainte să aflăm regulile și alte lucruri… Ne doream, e un vis al oricărui copil gay, aș zice eu, dar nu numai. Cred că toți, când eram mici, ne uitam la show-uri, la dans… Mai ales pentru un artist, îți dai seama ce înseamnă ca, dintr-o dată, din zona noastră de confort, să ajungem undeva unde sunt sute de oameni în zona de producție”, a spus Emil Rengle în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Întrebat ce va pregăti pentru finală, el fiind unul dintre cei mai cunoscuți coregrafi și dansatori din România, Emil Rengle a dezvăluit că va fi un show extraordinar.

„Absolut! Acum îl luăm pas cu pas. În finală, show-ul va fi foarte mare! Adică e clar că pentru noi e parte din rețetă și e una foarte importantă. Și mai apoi, dacă reușim să câștigăm și finala în România, o să facem ceva ce sigur România n-a mai văzut pe scena Eurovision”, a adăugat Emil Rengle.

Chiar dacă a visat încă de când era mic să urce pe scena Eurovision, Emil Rengle afirmă că, după această participare, vrea să apară la încă o emisiune TV, după ce publicul l-a putut vedea în trecut la „Românii au talent”, „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, „Ferma” sau „Asia Express”.

„Am ratat niște emisiuni… Știi care-i faza? Noi ne doream să mergem la «Te cunosc de undeva». Este o emisiune pe care noi am ratat-o pentru că acolo, exact asta… Noi ne-am cunoscut, am făcut «Asia Express» împreună, dar noi nu am făcut nimic pe artă. El cântăreț, eu dansator! Când am aflat de Eurovision, asta era, cum să zic eu… Măi, e perfect! Zici că e pentru noi. Eu nu am fost niciodată la Eurovision, nu am făcut coregrafia nimănui în istoria Eurovisionului. Alejandro nu a cântat la Eurovision. Și acum ne-am întâlnit…”, a mai afirmat în exclusivitate pentru Libertatea celebrul dansator și coregraf.

„Eurovision e un fel de «Final Boss», știi?”, a adăugat Alejandro Ferdandez.

Apoi Emil Rengle și-a completat partenerul: „Da, așa e! Că noi ne-am format… Alejandro la «X Factor» în Marea Britanie și la «Vocea României». Eu am fost la «Românii au talent». Adică mi se pare că amândoi am crescut ca artiști și avem experiență și acum împreună n-are cum decât să iasă bombă.

Și știi ce o să fie fain? Faptul că dacă Spania s-a retras, sunt foarte mulți fani Eurovision acolo. Și când vor auzi că un Alejandro Fernandez concurează… E un spaniol de-al lor. E împărțit Alejandro: Spania, Anglia, România”!

„Avem o strategie! Cred că englezii vor vota pentru noi, pentru că eu sunt spaniol, englez, român…”, a încheiat Alejandro Fernandez interviul pentru Libertatea.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Libertatea este partener al concursului Eurovision România 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE