Printre cei care au ajuns în finala Eurovision România 2026 se află și Robert Lukian, cu melodia „Fire to the lies”.

„M-am simțit foarte bine, am simțit că, în sfârșit, am șansa să vin aici, în România, și să am șansă să reprezint România la Eurovision. Melodia este despre dragoste, despre toată lumea… Și despre dragostea pe care o simți pentru persoanele din jurul tău. Chiar dacă pleci departe de casă, chiar dacă nu-i vezi pe ai tăi sau pe oricine așa de des, știi că întotdeauna găsești iubirea aia… Și, cu tot ce se întâmplă în lume astăzi, cred că este un mesaj foarte puternic, să fim acolo pentru toți”, a spus Robert Lukian la TVR.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

România va intra pe 14 mai 2026 în semifinala cu numărul doi

Pe 12 ianuarie 2026, la Viena, orașul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorți pentru împărțirea țărilor participante în cele două semifinale ale competiției. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul doi a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Precedenta ediție a competiției muzicale a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

