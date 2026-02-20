Fosta concurentă de la „Vocea României” a intrat în competiție cu melodia „Choke Me”, iar după ce a aflat că a trecut de semifinală și a ajuns în finala Eurovision România 2026, Alexandra Căpitănescu a stat de vorbă cu Libertatea.

Alexandra Căpitănescu a ajuns în finala Eurovision România 2026

Libertatea: Cum va arăta show-ul tău de pe scenă pentru finala Eurovision România 2026 de pe 4 martie? Ce păstrezi din momentul din semifinală și ce ai decis să schimbi pentru finală?

Alexandra Căpitănescu: Ne dorim să păstrăm secretul până ne vedem pe scena finalei Selecției Naționale. Indiciu: uitați-vă la clip! Păstrăm chimia dintre noi, o parte din costume și dansul meu. Pentru finală ne propunem ca vizual totul să curgă ca o poveste și câteva elemente surprize.

Cum reacționează trupa la tot ce se întâmplă în jurul momentului Eurovision? Simțiți că această participare vă unește și mai mult?

Toată lumea este entuziasmată și pentru fiecare dintre noi este o responsabilitate și un nou început. Noi suntem prieteni foarte buni, nu doar colegi de trupă, deci clar această experiență ne unește și mai mult.

Cât de importantă consideri că este butaforia și partea vizuală pe scenă într-un concurs ca acesta?

Aceste elemente sunt foarte importante pentru accentuarea mesajului pe care vrei să îl livrezi. Muzica este un ansamblu de melodii, instrumente, vizual, teatru, dans, costume.

Cum te face să te simți faptul că ai atât de mult suport din partea publicului, dar și a altor artiști?

Totul este mult mai ușor și le mulțumesc oamenilor pentru că au venit cu idei fabuloase pe care le-am propus mai departe pentru show-ul de pe 4 martie. Pentru mine este o mare oportunitate de a cunoaște artiști și de a lega noi prietenii. Astfel de amintiri rămân pe viață!

Ce ai vrea să știe publicul Eurovision România despre tine și despre momentul tău artistic?

Așa cum am zis, nu voi dezvălui prea mult despre ce se va întâmpla pe scenă, dar vreau să promitem colectiv că vom face tot ce ține de noi ca să iasă momentul așa cum ne dorim.

Ce înseamnă, de fapt, titlul piesei „Choke Me” și ce mesaj vrei să transmiți prin această piesă?

„Choke me” este un apel de disperare, fiindcă ajungi la limită și tot ce îți dorești este să te „sufoci” cu dragostea de sine și cu blândețea față de propria persoană. Atunci când nu ne punem singuri piedici, ne putem atinge potențialul la maxim. Să spunem ce gândim și să ne eliberăm de fricile trecutului.

Consideri că prin această piesă ți-ai conturat mai clar direcția sau genul muzical?

Clar, acesta este 100% proiectul Alexandra Căpitănescu, iar anii de căutate au fost cei mai benefici.

Cum a fost procesul de creație și cum a luat naștere piesa de la idee până la varianta finală?

Totul a decurs natural, dar bineînțeles că piesa a avut altă formă la început. Am lucrat la ea până am adus-o la varianta finală. Alături de Majii am scris versurile și așa s-a conturat povestea. Este un amestec de mai multe genuri muzicale, dar asta e nebunia mea fiindcă îmi place muzica în toate formele ei.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Libertatea este partener al concursului Eurovision România 2026!

