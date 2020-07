Câteva dintre cele mai scumpe automobile se află și în topul celor mai rapide mașini din lume. Greu de crezut, dar ajung chiar și la 430 km/h, iar asta le transformă în adevărate capodopere pe șosele. Dacă cele mai rapide motociclete din lume știi deja care sunt, iată și cele mai rapide mașini din lume, vehicule pe care le poți vedea în întreaga lume.

Cele mai rapide mașini din lume

Bugatti Veyron Super Sport

Este prima mașină din lume care a ieșit din fabrică cu peste 1.000 de cai- putere, mai exact 1.001. Este produsă în Franța, sub umbrela VW, are un motor de 16,4 litri W16, adică două motoare V8 sudate și are nevoie de 10 radiatoare pentru a se răci.

Cea mai rapidă mașină din lume are frâne ce ajung la temperatura de 1.800 grade Celsius, iar cauciucurile sunt făcute special pentru ea. Viteza maximă atinsă la această mașină, în încercarea de stabilire a recordului mondial, este de 431 km/h, însă este limitată la 415 km, pentru a nu se dezintegra cauciucurile.

Bugatti Veyron Super Sport

Cele mai rapide mașini – SSC Ultimate Aero

Tot o mașină rapidă ce este capabilă să atingă viteza de 413 km/h. Mașina extravagantă are un V8 de 6,2 litri ce poate produce 787 de cai-putere și 998 Nm de cuplu.

Cele mai rapide mașini din lume – SSC Ultimate Aero

Hennessey Venom F5

Un model sport produs de compania texană Hennessey Special Vehicles care are un șasiu de fibră de carton și un motor twin-turbo V8 de 7,4 litri și 1600 cai-putere.

Aceasta este gândită pentru a atinge o viteză maximă de până la 400 km/h în mai puțin de 30 de secunde, însă, deocamdată, doar pe hârtie. Mașina încă nu a fost testată în toate direcțiile, motiv pentru care recordul nu este încă oficial.

Hennessey Venom F5

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin s-a reunit cu Red Bull Racing pentru a putea crea mașina Valkyrie, un model care beneficiază de tehnologii ce mai sunt întâlnite doar la boxele campionatului de Formula 1.

Versiunea nu a fost încă lansată, însă aceasta va include un motor V12 de 6,5 litri și 1130 cai-putere și va putea ajunge la viteza maximă de 402 km/h.

Aston Martin Valkyrie – cele mai rapide mașini

Cele mai rapide mașini din lume – Koenigsegg CCX

O mașină puternică ce se află în topul celor mai rapide din lume, deoarece poate atinge viteza maximă admisă de 405 km/h.

Mașina a fost lansată în Geneva în anul 2006, iar până în 2010 au fost produse 49 de exemplare. Are un motor V8 de 4.7 litri, produce 806 cai- putere și 920 Nm de cuplu.

Koenigsegg CCX

Saleen S7

Acest model a fost primul supercar de origine americană ce s-a produs în 2005. Mașina ajunge la o viteză maximă de 257 km/h și își dublează greutatea datorită forței de apăsare generate de gurile de aerisire și de spoiler.

Automobilul are un motor V8 de 7.000 centimetri cubi, produce 750 de cai- putere capabili să o ducă până la 399 km/h.

Saleen S7

McLaren F1

Mașina cu un scaun amplasat central și cu o izolație termică realizată din aur, mai exact 16 grame au fost folosite pentru a proteja cabina de căldura mare degajată de motor.

Automobilul poate atinge viteza de 372 km/h cu limitator și până la 390 km/h fără limitator. Acest model a fost prima mașină de serie al cărui preț a atins un milion de dolari.

Mclaren F1 – mașini rapide

