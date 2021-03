Părul este alcătuit din proteine, astfel că o dietă sănătoasă și o bună igienă sunt părți esențiale pentru a avea un look strălucitor.



Pentru a avea un păr frumos, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să înveți să îl speli corespunzător, folosind produse de îngrijire adecvate. Uscarea și coafarea sunt, de asemenea, pași importanți pentru a avea grijă de podoaba capilară, dar și un stil de viață sănătos contribuie foarte mult în acest proces.

Spălarea și folosirea produselor de îngrijire

Spălarea corespunzătoare a părului și îngrijirea scalpului, prin folosirea unor produse profesionale, precum cele ale brandului KAYPRO, reprezintă piatra de temelie pentru a avea un păr strălucitor și sănătos. Dacă îți vei spăla părul prea des, acesta ar putea deveni uscat, deoarece, prin spălare, pierde uleiurile sale naturale. De aceea, este recomandat să îți speli părul de doar două ori pe săptămână sau cel mult o dată la două zile.



Încearcă produse de îngrijire care nu conțin sulfați sau parabeni, deoarece aceste substanțe nu sunt sănătoase pentru păr și scalp. În plus, este important să alegi șampoane, balsamuri și măști potrivite tipului de păr. De pildă, dacă ai părul drept, un șampon și un balsam pentru volum ar fi potrivite pentru tine. Serurile dure nu sunt indicate. Pe de altă parte, dacă ai părul creț, vei observa că acesta are nevoie de hidratare suplimentară, deoarece uleiurile naturale nu ajung până la vârful firului de păr, drept urmare are tendința de a se usca rapid.

Uscarea și coafarea părului

Uscarea părului este la fel de importantă ca spălarea acestuia. Înainte de a-l usca, este indicat ca firul de păr să fie descurcat. Însă, pentru că ud este mai fragil și ușor de deteriorat, este recomandat să folosești un pieptene cu dinți mari pentru a descurca firele încurcate. Lucrează pe bucăți mici, astfel încât să nu afectezi structura capilară. Pentru uscarea părului, cel mai bine este să lași părul să se usuce natural. Folosirea unui uscător poate deteriora, în timp, firul de păr, mai ales dacă nu aplici spray-uri de protecție.



Nici coafarea nu trebuie făcută la întâmplare. Și în această situație, tipul de păr poate avea un impact puternic asupra procesului de coafare, deoarece există anumite limitări când vine vorba de hairstyling. Astfel, trebuie să iei în considerare cât de ușor revine părul la forma lui inițială, dacă se electrizează repede, dacă se usucă sau se îngrașă rapid în urma folosirii unor produse de îngrijire și cât durează coafarea propriu-zisă.



Coafarea de mai multe ori pe săptămână poate pune o presiune serioasă asupra părului, de aceea principala recomandare este lookul natural. Încearcă să îți aranjezi părul natural, fără să folosești prea multe produse de styling, astfel încât să nu-l încarci cu substanțe dăunătoare. Perierea, îndreptarea, ondularea, decolorarea și colorarea în exces a părului sunt procese care afectează puternic podoaba capilară. De aceea, pentru a avea un păr strălucitor și sănătos, coafarea trebuie să fie ocazională, nicidecum permanentă.



Nu în ultimul rând, oferă-i părului tău cantitatea necesară de vitamine. Urmează o dietă echilibrată, bogată în proteine slabe, cereale integrale, fructe și legume, care te va ajuta să ai un păr sănătos și frumos.



Sursă foto: Sofia Zhuravetc/ Shutterstock



