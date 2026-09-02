Tranzacția de referință în acest sector este preluarea pachetului majoritar al agenției Paralela 45 Turism de către Rainbow Tours, gigant polonez cotat la bursă cu o capitalizare de piață de aproximativ 510 milioane de euro. Pe o direcție similară, compania eTravel, jucător important din Polonia pe zona de corporate travel, a achiziționat o participație majoritară în Accent Travel România.

Sinergii între tehnologia poloneză și expertiza locală

Investițiile recente au la bază un model de afaceri bazat pe complementaritate. În timp ce operatorii români vin cu cunoașterea aprofundată a pieței locale și cu portofoliul de clienți, partenerii polonezi aduc infrastructură tehnologică avansată și un volum mai mare de produse.

Integrarea platformelor tehnologice poloneze va permite clienților din România să acceseze pachete mai variate și tarife mai avantajoase, oferind companiilor preluate un avantaj competitiv pe piață, explică Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Miza turismului de afaceri: banii grei din spatele călătoriilor corporate

Atracția principală pentru investitori nu este reprezentată exclusiv de sejururile clasice de agrement, ci de turismul de business, unul dintre cele mai profitabile segmente ale industriei la nivel european. Călătorii de afaceri generează venituri constante și previzibile, ajutând la menținerea gradului de ocupare în unitățile hoteliere pe tot parcursul anului.

Deși reprezintă doar 10% din totalul călătoriilor efectuate de rezidenții din Uniunea Europeană, turismul corporativ generează 13% din totalul cheltuielilor din domeniu. Diferența de buget este semnificativă: un turist de afaceri cheltuiește în medie 203 euro pe noapte în Europa, în timp ce un turist sosit pentru vacanță cheltuiește doar 112 euro pe noapte.

În România, dependența pieței hoteliere urbane de acest segment este considerabilă. Oaspeții sosiți în interes profesional generează între 20% și 25% din veniturile hotelurilor din marile centre economice, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

România, restantă la turismul internațional, dar cu o creștere accelerată

Raportat la indicatorii europeni, turismul din România prezintă un decalaj structural profund, dar și un spațiu vast de creștere. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 45% din nopțile de cazare provin de la vizitatori străini, în timp ce România înregistrează doar 22%, fiind pe penultimul loc din blocul comunitar.

Intensitatea turistică locală este scăzută, cu doar 66 de vizitatori la 100 de locuitori. Totodată, datele Eurostat arată că doar 27,7% dintre rezidenții români cu vârsta de peste 15 ani au făcut cel puțin o călătorie turistică în scop personal, față de o medie europeană de 65,4%.

În ciuda acestor rămâneri în urmă pe zona de agrement – unde România înregistrează doar 2,2 milioane de nopți de cazare, față de 7,2 milioane în Polonia -, sectorul turistic românesc a recuperat rapid teren după pandemie. Cifra de afaceri a industriei a crescut cu 80% în perioada post-pandemică, reprezentând a treia cea mai rapidă rată de expansiune din UE și mai mult decât dublul mediei europene de 34%.

Această dinamică susținută de marile centre urbane transformă turismul corporativ în pilonul principal de susținere pentru hotelurile de 4 și 5 stele din țară, explicând interesul strategic al grupurilor financiare poloneze.

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