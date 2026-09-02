Dorin Lazăr Maior era cu un picior în libertate, după ce Judecătoria Sectorului 4 a decis, pe 25 iunie 2026, să îl elibereze cu doi ani mai devreme.

Procurorii au formulat contestație, iar Tribunalul Ilfov a admis-o:

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinței penale nr. 2015/25.06.2026 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, pronunțată în dosarul nr. 19566/4/2026.

Desființează hotărârea atacată și, rejudecând: Respinge ca nefondată propunerea de liberare condiționată privind persoana condamnată Maior Lazăr Dorin, (…) în prezent încarcerat în Penitenciarul Bucureşti Jilava, din executarea pedepsei de 2 ani şi 1.186 zile închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 585/07.05.2024 a Tribunalului Bucureşti.

Fixează data de 01.01.2027 după care cererea de liberare condiționată și analizarea în comisia pentru liberare condiționată pot fi reiterate”, se arată în minuta hotărârii Tribunalului Ilfov.

Reamintim că Dorin Lazăr Maior fost condamnat în anul 2013 la 7 ani de închisoare pentru șantaj în Dosarul „Romexterra”, dar a fugit și s-a ascuns în Dubai.

Pe scurt, Maior ceruse câte un milion de lei de la trei persoane (doi afaceriști și de la directorul adjunct al băncii) pentru a nu-i denunța cu privire la credite acordate ilegal.

În 2016 a fost repatriat și a început executarea pedepsei, fiind eliberat în 2020, când a împlinit vârsta de 60 de ani.

Odată cu aducerea în țară a lui Dorin Lazăr Maior, DNA l-a trimis în judecată pentru complicitate la cumpărare de influență, după ce acesta l-a convins pe un afacerist, Iulian Tiberiu Șerban, că-l va scăpa de pușcărie în schimbul a peste 500.000 de euro.

Dorin Lazăr Maior i-a promis infractorului că îl va pune în legătură cu un așa-zis văr al Laurei Codruța Kovesi, la vremea respectivă șefa DNA, astfel încât să scape de o condamnare de 7 ani.

În acest proces, Dorin Lazăr Maior primise, inițial, o pedeapsă de 3 ani și 6 luni, redusă în apel la 2 ani, prin clemența instanței. Judecătorii de la Curtea de Apel Târgu Mureș au fost nevoiți să-i adauge restul de pedeapsă rămas neexecutat din dosarul Romexterra (1.186 de zile), Maior fiind condamnat definitiv la 5 ani de pușcărie.

Înainte de pronunțarea deciziei de condamnare, Dorin Lazăr Maior a reușit să fugă din nou, ascunzându-se de data aceasta în Italia. Acolo a fost prins în iulie 2023, fiind repatriat în octombrie 2023.

Judecătoria Sectorului 4 i-a fixat obligații vreme de doi ani

Dorin Lazăr Maior a obținut pe fond eliberarea condiționată la Judecătoria Sectorului 4, pe data de 25 iunie 2026.

Judecătorul a reținut că Dorin Lazăr Maior a început executarea acestei pedepse la data de 27 iulie 2023 (data la care a fost reținut în Italia – n.r.) şi urmează să expire la data de 24 septembrie 2028.

Instanța de fond a stabilit ca intervalul cuprins între data eliberării și data expirării pedepsei să constituie termen de supraveghere pentru fostul președinte al revoluționarilor.

Astfel, în acest interval, Dorin Lazăr Maior trebuie să respecte următoarele obligații:

să se prezinte la Serviciul de probaţiune București, la datele fixate de acesta.

să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa.

să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile.

să comunice schimbarea locului de muncă.

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Lui Dorin Lazăr Maior i s-a urât la pușcărie

La termenul din data de 25 iunie 2026, Dorin Lazăr Maior a declarat în fața instanței că are o vârstă înaintată și face față cu greu regimului penitenciar:

„Petentul având cuvântul arată că este complice la o faptă care a fost declarată la o altă instanţă inexistentă. Mai arată că în dosarul său, în prima instanţă a fost condamnat la 6 ani şi 8 luni, după care acel dosar a fost strămutat la (Alba Iulia – n.r.).

Susţine că a fost amânat pentru a fi discutat în cadrul comisiei de liberare, contopirea i-a fost refuzată, executând 1.000 zile în plus.

Învederează că are 66 ani, două boli cronice, fiindu-i greu să facă faţă vieţii din penitenciar, doreşte liberarea şi este de acord cu susţinerile apărătorului său”, reține instanța din ultimul cuvânt al lui Dorin Lazăr Maior.

Avocat: „Maior s-a îndreptat şi se poate reintegra social”

Pe parcursul ședinței de judecată, avocatul lui Dorin Lazăr Maior a arăta că, pentru a fi eliberat mai devreme, acesta trebuie să execute doar jumătate din pedeapsă, deoarece are peste 60 de ani.

Pedeapsa pe care Maior trebuia să o execute este echivalentă cu 1.917 zile de închisoare, astfel că fracția de 1/2 reprezintă 958 de zile de închisoare.

„A avut un comportament adecvat, motiv pentru care a fost recompensat de 19 ori, nefiind sancţionat, nu are obligaţii civile, s-a îndreptat şi se poate reintegra social.

Susţine că pe perioada încarcerării şi-a însuşit informaţii privind la paşii ce trebuie urmaţi dacă va fi liberat condiţionat. Mai arată că fapta comisă este din anul 2015, rezonanţa infracţională de atunci, dar şi timpul scurs a diminuat pericolul public.

Cu privire la antecedentele penale ale petentului arată că acestea au fost avute în vedere numai la reţinerea stării de recidivă”, a arătat avocatul lui Dorin Lazăr Maior.

Motivarea Judecătoriei: A muncit 2 ani și „nu prezintă elemente de risc”

Judecătoria Sectorului 4 a constatat că Dorin Lazăr Maior a executat fracția prevăzută de lege, astfel că poate fi eliberat mai devreme din pușcărie:

„În cauză se constată că deţinutul a executat fracţia legală arătată, respectiv a executat şi câştigat 1.197 zile de închisoare.

De asemenea, din înscrisurile primite de la locul de deţinere rezultă că la data formulării propunerii condamnatul se află în executarea pedepsei în regim deschis, fiind îndeplinită şi cerinţa prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. b Cp. Prin sentinţa de condamnare nu au fost stabilite obligaţii civile în sarcina petentului.

De asemenea, instanţa constată că petentul a avut un comportament corespunzător la locul de deţinere, fiind recompensat de 12 ori, fără a fi sancţionat disciplinar.

Totodată, petentul a participat în mod constant la numeroase programe educaționale, psihologice și sociale derulate în penitenciar şi a obţinut rezultate pozitive. Totodată, acesta a desfăşurat activităţi lucrative pe o perioadă de 24 luni, neremunerat.

În plus, petentul beneficiază de sprijinul moral şi material al familiei sale cu care a menţinut legătura pe perioada detenţiei prin vizite şi convorbiri telefonice.

Din punct de vedere psihologic petentul a manifestat o atitudine deschisă şi nu prezintă elemente de risc.

În legătură cu antecedentele penale ale petentului instanţa are în vedere că acestea au fost deja luate în considerare la analiza anterioară a petentului, astfel că nu pot determina la acest moment doar prin ele însele o nouă amânare a liberării condiţionate.

Astfel fiind, instanţa apreciază că propunerea este întemeiată și, pe cale de consecinţă, urmează a dispune liberarea condiţionată a condamnatului”, se arată în Hotărârea nr. 2015/2026.

Maior susținea că a executat cu doi ani mai mult decât ar fi trebuit

Anul trecut, pe data de 6 iunie 2025, Tribunalul Ilfov i-a respins definitiv lui Dorin Lazăr Maior o contestație la executare, în care acesta susținea, în esență, că numărul de zile de pușcărie pe care el le-a executat în trecut ar fi mai mare decât cel reținut de judecători la calculul pedepsei.

Cu alte cuvinte, instanța l-ar fi „tras în piept” pe Dorin Lazăr Maior cu 781 de zile, adică vreo 2 ani și două luni.

„Ceea ce solicită prin prezenta contestatorul este să îi fie scăzute efectiv din restul rămas neexecutat la liberarea condiționată din pedeapsa rezultantă (…) zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate, câștigate în executarea pedepsei anterioare.

Regimul privind efectele pe care zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate le produc este reglementat prin dispoziţiile legale următoare: «Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate». (…)

Aceste dispoziţii legale stabilesc, în mod neechivoc, că aceste zile sunt avute în vedere strict în analiza fracţiei de îndeplinit pentru a se dispune liberarea condiţionată, iar nu la calculul pedepsei executate efectiv. De aceea, data de executare la termen a pedepsei nu se modifică ca urmare a zilelor considerate ca executate pe baza muncii prestate”, se arată în motivarea Tribunalului Ilfov.

Motivarea condamnării: Actul de justiție a fost comercializat ca marfă

Fostul deputat Dorin Lazăr Maior – recidivist, condamnat ultima oară pentru complicitate la cumpărare de influență – a „comercializat ca marfă” actul de justiție atunci când l-a convins pe un alt infractor că îl va scăpa de pedeapsă prin intervenția la un așa-zis „văr” al fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi.

Libertatea a consultat motivarea deciziei definitive de condamnare a lui Dorin Lazăr Maior, de unde rezultă de ce instanța l-a găsit vinovat, dar și argumentul pentru care judecătorii l-au „iertat” de o bună parte din pedeapsă:

„Instanța și-a format convingerea că, în fapt, participarea inculpatului (Maior Dorin Lazăr – n.r.) la infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență în beneficiul lui (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) s-a materializat prin aceea că, pe parcursul anului 2015 (începând cu luna martie), în scopul de a-l ajuta pe numitul (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) să obţină o soluţie frauduloasă de achitare împotriva sentinţei prin care a fost condamnat în primă instanţă la o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru infracţiuni comise cu violenţă, între care lipsire de libertate în mod ilegal (sentinţa fiind pronunţată la data de 05.02.2015).

Cunoscând că (Șerban Iulian Tiberiu – n.r.) este dispus să dea sume importante de bani pentru a obţine achitarea, inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) l-a pus în legătură cu numitul (George Costin – n.r.) pentru ca acesta la rândul lui să îl pună în legătură cu numitul (Lascu Horia Liviu – pretins văr al Laurei Codruța Kovesi, născută Lascu), pe care inculpatul Maior l-a prezentat ca fiind o persoană cu influenţă în justiţie, prin persoanele pe care le cunoaşte în sistemul de justiție, fiind rudă cu procurorul-șef al DNA din epoca respectivă. (…)

Fapta este gravă, sumele vehiculate în dosar sunt importante, punerea în discuție a unui act jurisdicțional la cele mai înalte niveluri și comercializarea lui ca marfă, subminarea unei hotărâri judecătorești de condamnare, afectarea imaginii justiției sunt vectorii de pericol social al acestei fapte și denotă o profundă lipsă de respect față de ceea ce înseamnă autoritatea judecătorească, dovedind atitudinea reflexă a inculpatului de neasumare a faptelor sale, atitudine evidențiată și în conduita procesuală a inculpatului Maior, care s-a sustras cercetărilor atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății. (…).

Curtea de Apel Târgu Mureş constată că, (…) în esenţă, inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.) este acuzat că a făcut cunoştinţă cumpărătorului de influenţă cu traficantul de influenţă, fără a participa ulterior la întâlniri.

Fapta sa reprezintă un «ajutor» dat autorului pentru săvârşirea faptei, întrunind elementele constitutive ale complicităţii la cumpărarea de influenţă.

Față de aspectele învederate anterior, fapta săvârşită de inculpatul (Maior Dorin Lazăr – n.r.), care are o gravitate concretă mult mai redusă raportat la faptele coparticipanţilor la săvârşirea infracţiunii, nu a primit o individualizare corespunzătoare raportat la criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal, motiv pentru care pedeapsa va fi redusă de la 3 ani şi 6 luni de închisoare la 2 ani de închisoare”, se arată în motivarea din 2023 a Curții de Apel Târgu Mureș.

Pe parcursul cercetării judecătorești, în faza de apel, o parte din acest dosar – mai exact cea care o viza pe soția lui Dorin Lazăr Maior, Florina Maior – a fost disjunsă pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Acolo, Florina Maior a obținut achitarea, după ce instanța a exclus din dosar interceptările realizate de procurorii DNA cu ajutorul SRI. Inițial, pe rolul Tribunalului Brașov, aceasta fusese condamnată la 6 ani și 4 luni de închisoare.

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