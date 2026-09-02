Ce este eSănătatea Mea și ce informații conține

Platforma eSănătatea Mea reprezintă punctul unic de acces digital pentru pacienții din România la toate datele lor medicale gestionate de CNAS. Sistemul este structurat în 12 module și submodule intuitive, gândite astfel încât să fie ușor de utilizat de la prima accesare, fără cunoștințe tehnice avansate.

Prin intermediul acestui portal, asigurații pot consulta în timp real:

  • Rețetele prescrise și eliberate,
  • Consultațiile efectuate,
  • Investigațiile paraclinice,
  • Biletele de trimitere primite de la medicul de familie.

Una dintre cele mai importante schimbări este reprezentată de eliminarea hârtiilor: pacientul nu mai este obligat să poarte biletele de trimitere fizice în buzunar, deoarece acestea sunt generate și stocate direct în format digital în contul personal. În plus, utilizatorii își pot verifica istoricul tuturor serviciilor medicale decontate de stat în numele lor.

Românii vor putea să își facă programările online

Un alt element inovator este modulul dedicat programărilor medicale online. Acesta le permite pacienților să își planifice vizitele la furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CNAS, reducând timpii de așteptare și birocrația de la ghișee. Este important de menționat că utilizarea portalului este opțională, iar cadrul clasic de servicii rămâne funcțional pentru persoanele care nu au acces la tehnologie.

Cardul național de sănătate își păstrează valabilitatea și va funcționa în paralel cu noile soluții digitale și cu viitoarea carte electronică de identitate.

CNAS a lansat portalul eSănătatea Mea: Ghid pas cu pas pentru accesarea dosarului medical, a rețetelor și a programărilor online
Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Ghid pas cu pas: Cum accesezi dosarul medical pe eSănătatea Mea

Accesul în portalul eSănătatea Mea este securizat pentru a proteja confidențialitatea datelor medicale sensibile. Conectarea se realizează cu ajutorul aplicației ROeID, platforma oficială de identitate digitală a Guvernului României.

„Pentru cetățeni, accesul se realizează prin portalul https://portal.esanatateamea.ro, modalitatea de autentificare fiind conectarea prin ROeID, sistemul național de identitate digitală, care asigură totodată protecția datelor personale medicale ale cetățenilor”, a transmis CNAS.

Primul pas constă în crearea identității digitale. Pentru aceasta, descărcați aplicația ROeID pe telefonul mobil din Google Play sau App Store, introduceți adresa de e-mail, numărul de telefon și parcurgeți etapele de verificare a identității prin scanarea unui act de identitate valid și un scurt test video de recunoaștere facială. Informații suplimentare pot fi consultate pe https://roeid.ro/cetateni.

După activarea contului ROeID, accesați portalul eSănătatea Mea de pe calculator sau din browserul mobil. Selectați opțiunea de autentificare prin ROeID și confirmați accesul pe telefonul mobil. Odată autentificat, veți fi redirecționat către tabloul de comandă al contului, unde găsiți toate secțiunile active.

Din meniul principal puteți selecta modulul dorit pentru a consulta documentele medicale. La secțiunea Rețete și Trimiteri puteți vizualiza sau descărca în format PDF prescripțiile active și biletele emise de medic.

În secțiunea Istoric Medical găsiți istoricul consultațiilor și al serviciilor decontate de CNAS, iar prin modulul Programări puteți căuta furnizori de servicii medicale și puteți selecta intervalul orar disponibil pentru o consultație.

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