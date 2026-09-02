„Organizasem o excursie de grup la Budapesta cu 44 de cultivatori de pomi de Crăciun”, a declarat bărbatul pentru Blick, publicație a trustului Ringier. Incidentul a avut loc sâmbătă, când Philipp G. urma să se îmbarce pe zborul Zurich-Budapesta. Cu toate acestea, la scurt timp înainte de decolare, el a fost anunțat că trebuie să coboare din avion. „Am fost ales la întâmplare pentru că zborul era supraaglomerat”, a explicat el.

Pasagerul a fost reprogramat pentru un zbor ulterior, în timp ce grupul său a ajuns la destinație fără ghid. „Cu siguranță erau opt locuri libere în avion înainte de decolare!”, a adăugat Philipp G., exprimându-și nemulțumirea. O fotografie trimisă de un membru al grupului, făcută în timpul zborului, arată mai multe locuri aparent neocupate la bord.

Pe această temă, Swiss a confirmat pentru Blick că zborul era într-adevăr suprarezervat. Reprezentanții companiei au explicat că locurile goale observate în fotografie se aflau la clasa business. „În cadrul acestui zbor, clasa business se extinde până la rândul 7 inclusiv. La clasa business a acestui tip de aeronavă, locul alăturat rămâne întotdeauna liber”, a precizat Anja Beeler, purtătorul de cuvânt al companiei. Ea a subliniat că acest lucru poate crea impresia falsă că există locuri disponibile.

Swiss a explicat că practica suprarezervării este frecvent utilizată pentru a maximiza ocuparea locurilor, având în vedere că un procent mic dintre pasageri, aproximativ 0,02%, nu se prezintă la îmbarcare. „Prin această metodă, încercăm să evităm ca locurile să rămână neutilizate”, a adăugat Beeler. Totuși, în situațiile în care nu există voluntari dispuși să renunțe la locul lor, un algoritm decide cine trebuie să coboare. Pasagerii afectați sunt ulterior reprogramați pe cel mai rapid zbor disponibil și primesc compensații conform reglementărilor în vigoare.

Situația a cauzat neplăceri majore pentru Philipp G., dar și pentru cei 44 de cultivatori de pomi de Crăciun, care, ajunși fără ghid la Budapesta, au întâmpinat dificultăți în a găsi autobuzul care să îi transporte la hotel.

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