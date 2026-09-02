„«Cazino, Mon Amour» a pornit de la o idee în care am crezut cu toată convingerea: aceea că istoria Cazinoului din Constanța merită spusă într-un mod viu, emoționant și autentic, printr-un text original construit chiar în jurul poveștii acestei clădiri. Mi-am dorit ca oamenii să nu vină doar să vadă Cazinoul, ci să-l simtă. Să-i descopere poveștile, să-i înțeleagă trecutul, să râdă, să se emoționeze și poate să privească această clădire cu alți ochi atunci când pleacă. Astăzi, când tragem linie după aceste reprezentații, sentimentul este unul de recunoștință. Faptul că cele mai multe spectacole au fost sold-out ne-a arătat că publicul a primit această poveste cu aceeași emoție cu care am pornit noi la drum.

Le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această aventură: artiștilor, autorilor, echipei tehnice, tuturor celor din spatele scenei și, mai ales, spectatorilor. Fără ei, povestea nu ar fi prins viață. Pentru mine, «Cazino, Mon Amour» nu a fost doar un spectacol. A fost o declarație de dragoste pentru această clădire și pentru orașul care o poartă în suflet. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl putem spune acum, la final: Cazinoul nu mai este doar o clădire care are o istorie. Este o poveste care continuă să fie spusă. Iar cât timp oamenii vor veni să o asculte, povestea lui va rămâne vie”, a spus Anamaria Mișa, director general al Cazinoului din Constanța, la capătul celor 30 de reprezentații ale spectacolului original de cabaret „Cazino, Mon Amour”.

Spectacolul „Cazino, Mon Amour” | Foto: Andrei Gîndac (Two Bugs)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Cu un mix complex și armonios între teatru, muzică live cu orchestră și interpreți, coregrafii de balet și cabaret, tehnologie, scenografie, vestimentație cameleonică, video-mapping și istorie, „Cazino, Mon Amour” spune în cel mai spectaculos mod o poveste despre un loc care nu a încetat niciodată să viseze, despre iubire, istorie, dorință, timp și destin, prinsă între zidurile clădirii Cazinoului Constanța.

„Dragă «Cazino, Mon Amour», pe 10 ianuarie 2026 erai doar un vis. Astăzi ai amintiri. Ai oameni. Ai fotografii. Ai muzică. Ai aplauze. Ai peste 6.000 de spectatori care pot spune: «Am fost acolo»! Și ai o bucată din fiecare dintre noi. O să-ți spun doar: «Mulțumesc»!

Mulțumesc pentru cea mai nebună, grea, frumoasă și intensă vară. Mulțumesc oamenilor care au avut încredere în visul nostru înainte să-l poată vedea. Mulțumesc celor care au muncit pentru el. Mulțumesc celor care au urcat pe scenă și și-au pus sufletul acolo, seară de seară. Mulțumesc celor care au rămas în întunericul culiselor pentru ca ceilalți să poată străluci. Mulțumesc publicului nostru. Și vouă, tuturor celor care ați fost parte din povestea asta, vreau să vă spun un singur lucru: când, peste ani, o să-mi amintesc de vara lui 2026, o să-mi amintesc de voi. Și o să-mi amintesc de o clădire superbă de la malul mării în care, pentru câteva luni, niște oameni au crezut împreună în visul nostru. Iar visul acela… a prins viață! Noapte bună, «Cazino, Mon Amour». Luminile se sting. Sala se golește. Dar tu rămâi. În noi”, este parte din scrisoarea emoționantă pe care regizorul și scenaristul Petre Năstase a dedicat-o operei lui la finalul primei stagiuni „Cazino, Mon Amour”.

Ultimele două reprezentații ale „Cazino, Mon Amour” din acest an vor avea loc pe 4 și 5 septembrie, de la ora 21.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.RO
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
GSP.RO
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Adevarul.ro
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
ObservatorNews.ro
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani
KanalD.ro
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă