Pentru ediția din acest an, VIVA! a propus un dress code care îmbină două lumi: orașul și natura. Urban BLOOM ne-a invitat la o interpretare contemporană a elementelor florale, într-o formulă modernă, sofisticată și personală. Dacă în anii trecuți invitații VIVA! au fost provocați să intre în universuri precum Sicilian Inspiration sau Late summer glow, de această dată, inspirația vine din contrastul dintre peisajul urban și explozia de culoare a florilor.

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„Urban Bloom” – îmbrăcat de oraș, inspirat de flori. Petrecere VIVA”, a scris Mihai Albu pe contul de socializare.

Printre invitați s-au numărat Alexandra Căpitănescu, Dan Negru și Adelina Pestrițu, alături de alte nume importante. Atmosfera a fost întreținută de Daniel Pavel și Ana Maria Pavel, iar momentele artistice au inclus un recital de excepție al Elenei Gheorghe și un DJ set acompaniat de vioara Alexandrei Violin.

În cadrul evenimentului desfășurat la ParkLake, Daniela Nane, Dan Negru, Radu Vâlcan, Adelina Pestrițu și Alexandra Căpitănescu au fost laureații serii, fiecare primind un premiu VIVA! pentru parcursul, influența și proiectele prin care s-au remarcat în ultimul an.

Petrecerea VIVA! a adus din nou eleganță, muzică, modă și bună dispoziție, marcând un început de sezon într-un mod unic, transformând astfel fiecare ediție într-o experiență memorabilă.

Gazda evenimentului a fost ParkLake, iar ediția din acest an a avut și o semnificație aparte pentru partenerul nostru, deoarece în această seară aniversară, a sărbătorit nu doar 10 ani de ParkLake în România, ci și 10 ani de experiențe, povești și energie împărtășite cu oamenii care i-au fost alături.

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