Cazul a devenit un simbol al luptei împotriva dumpingului social din Europa, având în centru un român care a absolvit Facultatea de Drept chiar în timp ce efectua curse pe șoselele continentului.

Povestea a început în urmă cu mai bine de un deceniu, când bărbatul s-a angajat pentru a efectua transporturi rutiere de marfă cu plecare din baza operațională a companiei H. Essers din Genk. Deși își desfășura activitatea zilnică pe teritoriul Belgiei și respecta instrucțiunile directe ale dispeceratului central, românul a fost încadrat în muncă la o filială deschisă de grup în România.

În baza acestui contract, veniturile sale lunare erau formate dintr-un salariu minim pe economie plătit în țară, de aproximativ 200 de euro, la care se adăugau diurne de deplasare neimpozabile, inițial 40 de euro pe zi, ulterior suma crescând la 45 de euro. Această schemă de plată văduvea angajatul de contribuțiile sociale la nivel occidental, de dreptul la concediu plătit conform normelor belgiene și de calculul corect al viitoarei pensii.

Conștient de nedreptatea din sistemul de salarizare, românul a luat o decizie ieșită din comun. În timpul pauzelor obligatorii dintre curse, parcările de pe autostrăzile din Europa au devenit sala sa de lectură. În cabina camionului, bărbatul a învățat pentru cursurile Facultății de Drept, reușind să finalizeze studiile juridice și să obțină licența.

Înarmat cu diplome și cu o cunoaștere aprofundată a legislației muncii și a dreptului european, fostul șofer a acționat în instanță angajatorul din Belgia, cerând recalcularea veniturilor după normele aplicabile la locul efectiv de muncă.

Compania H. Essers a susținut pe tot parcursul procesului că utilizarea filialelor din Europa de Est este un model de afaceri legal și că detașarea șoferilor s-a făcut în conformitate cu normele europene. Cu toate acestea, avocații șoferului român au demonstrat în fața instanțelor de muncă din Belgia că operațiunile erau coordonate exclusiv din sediul central din Genk, iar activitatea nu avea o legătură reală cu România.

Prima victorie importantă a venit la Tribunalul Muncii, care a constatat existența dumpingului social și i-a acordat românului drepturi salariale restante de aproximativ 200.000 de euro.

Transportatorul belgian a contestat decizia, încercând prin toate căile de atac să anuleze hotărârile favorabile angajatului. În ciuda presiunilor juridice exercitate de o corporație cu cifre de afaceri impresionante, Curtea de Casație a pus punct definitiv procedurilor. Instanța supremă a menținut deciziile anterioare, stipulând că un lucrător care își desfășoară activitatea în mod obișnuit pe teritoriul belgian trebuie remunerat conform grilei salariale din acest stat, indiferent de țara unde a fost redactat contractul de muncă.

Sentința definitivă a Curții de Casație reprezintă nu doar o victorie personală obținută după 11 ani de luptă pe cale juridică, ci și un precedent de o importanță majoră pentru piața muncii din Uniunea Europeană. Decizia deschide drumul și altor șoferi din Europa de Est care lucrează pentru companii multinaționale prin firme-fantomă sau filiale secundare, stabilind ferm că locul de muncă real primează în fața inginerilor financiare destinate reducerii costurilor cu forța de muncă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.RO
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
GSP.RO
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Adevarul.ro
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
ObservatorNews.ro
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Damian Diniș, primarul unei comune din Hunedoara, și-a pierdut viața într-un tragic incident cu tractorul
KanalD.ro
Damian Diniș, primarul unei comune din Hunedoara, și-a pierdut viața într-un tragic incident cu tractorul

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă