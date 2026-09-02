Furtuni în Moldova și nordul Munteniei, miercuri

Primele episoade de instabilitate atmosferică sunt așteptate miercuri, local, în Moldova și nordul Munteniei. Furtunile se vor manifesta prin averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Izolat este posibilă și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Furtunile se extind și joi

Joi, 3 septembrie, instabilitatea atmosferică va apărea pe alocuri în regiunile sudice și estice ale țării, dar și în zona montană. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot varia ca intensitate și extindere de la o zonă la alta. Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul poate fi actualizat prin avertizări pentru fenomene severe imediate, de tip nowcasting.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE