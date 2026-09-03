Arată aproape identic cu Range Rover-ul clasic. Și asta este de apreciat

Una dintre cele mai interesante decizii este tocmai ce nu a făcut Range Rover.

BMW iX3, Mercedes EQS SUV sau alte electrice germane au venit cu diferențe serioase față de modelele lor termice, uneori până la o identitate complet nouă. Range Rover a mers pe direcția opusă: actuala generație are deja un design foarte modern, așa că electrica păstrează aproape aceeași caroserie.

Grila este mai închisă și optimizată aerodinamic, jantele și podeaua au fost modificate pentru eficiență, dar silueta, farurile, stopurile și proporțiile au rămas. Rachel Hogg, Global Production Manager Range Rover, spune chiar că prototipurile au semănat atât de mult cu celelalte versiuni încât compania nici nu a avut nevoie să le camufleze.

Interiorul continuă aceeași filozofie minimalistă. Consola centrală este simplă, ecranul nu domină tot bordul, iar materialele rămân punctul forte. Am avut ocazia să conduc și să petrec timp în actualul Range Rover la un eveniment al mărcii, iar impresia mea a fost exact asta: suprafețele, pielea, comenzile și modul în care sunt asamblate se simt foarte bine. Nu am condus încă versiunea Electric, dar habitaclul păstrează aproape neschimbată această arhitectură.

Din punctul meu de vedere, este probabil una dintre cele mai reușite electrice tocmai fiindcă nu încearcă excesiv să arate „electrică”. Fiecare cu gusturile lui, dar aici schimbarea de propulsie nu a venit la pachet și cu o schimbare inutilă de identitate.

Bateria are 118,5 kWh și poate adăuga 220 km în 10 minute

Adevărata noutate este dedesubt. Range Rover Electric folosește o baterie litiu-ion NMC de 118,5 kWh utilizabili, construită din 344 de celule prismatice așezate pe două niveluri. Arhitectura electrică este la 800 V.

Este prima baterie de înaltă tensiune proiectată și construită intern de JLR. Pachetul este produs în centrul JLR din Wolverhampton, în Marea Britanie, iar mașina este asamblată la Solihull, aceeași fabrică unde Range Rover este produs din 1970. Motoarele electrice sunt și ele proiectate și fabricate intern.

Există însă o diferență importantă: JLR nu a dezvăluit oficial cine produce efectiv cele 344 de celule. Compania a confirmat anterior că lucrează cu un furnizor extern pentru celule, în timp ce arhitectura bateriei, pachetul și integrarea sunt proprii. Au existat speculații că furnizorul ar putea fi BYD, dar acest lucru nu a fost confirmat de Range Rover.

Autonomia oficială ajunge la 600 km WLTP, iar Range Rover estimează până la 535 km în condiții reale. La o stație DC de 350 kW, bateria poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 22 de minute sau poate recupera până la 220 km autonomie în 10 minute.

Pentru temperaturi scăzute există sistemul ThermAssist, care poate reduce cu până la 40% energia necesară încălzirii și, în anumite condiții, poate adăuga până la 40 km autonomie. Mașina a fost testată de la -40°C în Suedia până la căldura din Dubai, iar programul fizic de testare a depășit 1,5 milioane de kilometri.

Are 550 CP, dar Range Rover a vrut să rămână în primul rând un Range Rover

Pe fiecare punte există câte un motor electric cu magnet permanent cotat la 260 kW. Puterea maximă livrată de sistem este de 550 CP, iar cuplul ajunge la 850 Nm, mai mare decât la orice Range Rover de până acum. 0-100 km/h durează 4,5 secunde, iar repriza 80-120 km/h doar 2,7 secunde.

Mașina cântărește aproape 2,9 tone, conform datelor publicate la lansare, ceea ce pune și mai mult în perspectivă accelerația.

Range Rover a insistat însă mult mai mult pe capabilitățile off-road decât pe sprinturi. Electrica poate traversa vaduri de până la 900 mm, poate urca din mers pante de până la 45 de grade și are un sistem de control al tracțiunii care reacționează în aproximativ 50 de milisecunde.

Inclusiv modul Single Pedal Drive funcționează în teren accidentat. Poți controla mașina aproape exclusiv din accelerație la urcări și coborâri, sistemul oprind vehiculul și menținându-l pe pantă fără utilizarea permanentă a frânei.

Range Rover spune că pentru acest model au fost depuse aproximativ 300 de cereri de brevet, mai multe decât pentru orice alt Range Rover din istorie.

Costă 154.070 de lire. Range Rover nu renunță însă la benzină și plug-in hybrid

Range Rover Electric pornește în Marea Britanie de la 154.070 de lire sterline. Ca reper, un Range Rover P530 V8 Autobiography este listat în jurul a 145.000 de lire, iar un Range Rover SV trece de 170.000 de lire.

Există și o First Edition limitată la 2.500 de exemplare, iar ulterior vor fi disponibile inclusiv HSE, Autobiography, SV, SV Ultra și SV Black, cu ampatament normal sau lung, în funcție de piață.

Lansarea vine într-un moment important pentru JLR. Compania a avut un an financiar dificil, afectat de tarife, piața din China și opriri de producție, dar ultimul trimestru raportat a rămas profitabil, cu venituri de aproximativ 6 miliarde de lire. Mai important pentru Range Rover: Range Rover, Range Rover Sport și Defender au reprezentat împreună 80,8% din volumele wholesale JLR în primul trimestru al actualului an financiar.

De aceea, strategia este mai prudentă decât un simplu „totul devine electric”. Range Rover Electric folosește aceeași arhitectură MLA-Flex și aceeași linie din Solihull pe care sunt produse versiunile cu motor termic, mild-hybrid și plug-in hybrid. JLR spune explicit că vrea să păstreze flexibilitatea între tipurile de propulsie în funcție de cererea fiecărei piețe.

În cazul primului Range Rover electric, schimbarea este deci mult mai mare tehnic decât vizual: baterie și motoare dezvoltate intern, 800 V și 600 km autonomie, puse într-o mașină care încearcă intenționat să arate și să se simtă ca Range Rover-ul pe care clienții îl cunosc deja.

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