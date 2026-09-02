Ajunși la destinație, călătorii au aflat că nu pot efectua check-in-ul, deoarece proprietarii locali nu primiseră banii pentru nopțile de cazare din partea agenției intermediary „Barcino Travel”.

Situația i-a lăsat pe oameni practic în stradă. O parte dintre turiști a ales să renunțe la concediu și să se întoarcă acasă cu autocarul sau cu mașinile personale, în timp ce alții au fost nevoiți să achite din propriul buzunar o a doua cazare la fața locului pentru a nu-și ruina vacanța.

Trucul legal din spatele agențiilor: diferența dintre intermediar și organizator

Cazul a intrat rapid în atenția Inspecției Turistice din cadrul Ministerului Turismului, care a descoperit o schemă comercială ce lasă adesea consumatorii neprotejați în primă fază.

Agenția la care turiștii au plătit pachetele figura doar ca intermediar. Organizatorul oficial al călătoriei era o altă companie, „Travel Industry Management”.

Această distincție este esențială pentru orice călător: din punct de vedere juridic, agenția intermediară este un simplu agent de vânzări.

Toate responsabilitățile privind derularea sejurului, asigurarea cazării și remedierea problemelor revin exclusiv touroperatorului (organizatorului).

Mai mult, ancheta a revelat că firma intermediară își schimbase recent denumirea după ce vechea entitate își pierduse licența în urma unor probleme financiare și a unor plângeri penale.

Cadrul legal actual permite înființarea unor noi firme care pot utiliza denumiri sau sigle aproape identice cu ale fostelor agenții intrate în incapacitate de plată, fără ca autoritățile să poată bloca înregistrarea lor.

Ce faci când ajungi la destinație și nu ai cazare

Atunci când serviciile contractate nu sunt furnizate la fața locului, primul pas obligatoriu este contactarea reprezentantului local al agenției organizatoare sau a ghidului însoțitor. Dacă acesta este indisponibil sau refuză să ofere o soluție, turistul trebuie să notifice de urgență sediul central al touroperatorului.

Iată pașii pe care trebuie să îi urmeze orice turist aflat într-o astfel de situație:

Sesizarea Inspectoratului de Turism, care va demara controale și va aplica sancțiuni administrative. Cu toate acestea, instituțiile publice nu au autoritate legală pe teritoriul altui stat pentru a obliga un hotel străin să primească clienții.

Solicitarea activării garanției de călătorie. În cazul grupului afectat în Grecia, daunele totale de aproximativ 20.000 de euro vor fi acoperite prin polița sau garanția bancară de 30.000 de euro deținută de organizator.

Păstrarea certificatului de garanție a călătoriei, un document esențial care dovedește că pachetul a fost înregistrat în sistemele oficiale de evidență turistică.

Cum să te protejezi înainte de a achita o vacanță

Reprezentanții autorităților le recomandă turiștilor să aloce câteva minute pentru verificarea agenției înainte de a transfera orice sumă de bani.

Verificarea statusului firmei în Registrul Turismului, starea conturilor bancare, citirea recenziilor altor clienți și solicitarea dovezii garanției de călătorie sunt pași minimi de precauție.

Asumarea unui rol activ în verificarea furnizorilor de servicii rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a problemelor în timpul concediului.

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