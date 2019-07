Ion Caramitru cere demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz: ”Trimite Corpul de Control cum ar trimite Inchiziția”

„A fost de ajuns să spun despre lipsa de buget, ca să fiu ameninţat cu Corpul de control al ministrului. Aşa ceva este inadmisibil. Toată presa este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat cu Corpul de control, ca şi cum până acum n-aş mai fi fost anchetat în fiecare an de Curtea de Conturi, de rapoartele care se fac de fiecare instituţie către Ministerul Culturii. Lună de lună se fac deschideri, se explică pe ce se cheltuieşte, contractele sunt verificate. Nu există niciun fel de posibilitate. Să vrei să faci ceva ilegal şi nu poţi. Iar ameninţarea publică… N-avea decât să trimită Corpul de Control fără să anunţe public, ca şi cum trimite Inchiziţia să verifice anumite incorectitudini de tip religios”, a declarat directorul TNB, Ion Caramitru.

Acesta s-a arătat deranjat și de faptul că ministrul a invocat că trimiterea Corpului de Control al ministerului s-ar fi făcut la cererea unor angajați ai TNB. „Este inexact. În memoriul pe care l-au trimis actorii nu se face asemenea referire”, a spus Caramitru.

Breaz nu ia în calcul demisia

Ministrul Daniel Breaz a spus că nu are motive să demisioneze din funcție. ”Fiecărui ministru i se cere demisia, eu nu am făcut decât să gestionez cât se poate de realist bugetul culturii”, a spus Breaz. În legătură cu disputa privind bugetul TNB, ministrul a admis că au scăzut fondurile pentru bunuri și servicii, dar a afirmat că, per ansamblu, Teatrul Național a primit mai mulți bani.

”Eu nu am nicio răutate sau nu am nimic, încă o dată spun public, cu niciun manager de instituţie. Doar acolo unde am anumite sesizări trebuie să dau curs acestor sesizări, iar acolo unde pot să le dau un sfat vizavi de ceea ce înseamnă buget, de modul onest de cheltuire a banului public, pot să vin cu aceste sfaturi pentru că am o experienţă managerială”, a mai spus Breaz

Discuțiile cu premierul au avut loc în urma apelului lansat de mai multe instituţii de cultură din România, în urma reducerii bugetelor, fapt care a dus la blocarea parţială a activităţii acestora, dar şi la concedierea unor colaboratori.

Din delegaţie au făcut parte: Ion Caramitru – Manager General al Teatrului Naţional ”I.L. Caragiale” din Bucureşti, Andrei Dimitriu – Director General al Filarmonicii „George Enescu”, Bianca Ionescu – Manager al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” şi Călin Dan – Manager General al Muzeului Naţional de Artă Contemporană.

