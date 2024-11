Ce angajați au fost audiați

Surse Libertatea au declarat că în zilele de 11 și 12 noiembrie, la Muzeul Națioanl Peleș din Sinaia, au venit trei reprezentanți ai Ministerului Culturii pentru a verifica dacă suspiciunile cu privire la ilegalitățile din revânzarea biletelor se confirmă.

Au fost cerute acte contabile începând din anul 2019 până în prezent și documente interne, au fost verificate POS-urile, dar și camerele de supraveghere. În plus, au fost audiate angjate de la casierie și de la primire turiști, dar și șefi de compartimente. Cel mai probabil reprezentanții Ministerului Culturii vor reveni la Sinaia, având în vedere că o parte dintre angajați, inclusiv directorul general al muzeului, Narcis Ion, se află în concediu în aceste zile.

Turnicheți și ticketing la intrare în muzeu

Sursele citate au precizat pentru Libertatea că reprezentanții Ministerului Culturii au fost interesați să afle de la angajații muzeului care ar fi cea mai bună soluție pentru a se elimina suspiciunile cu privire la revânzarea biletelor. Concluzia a fost că în scurt timp, la intrare turiști, va fi montat un sistem electronic de acces, cu turnicheți și ticketing, așa cum putem întâlni în marile muzee din Europa.

Suspiciuni cu privire la afacerile prin revânzarea biletelor datează cel puțin din anul 2018, când un muncitor angajat pe funcția de peisagist a fost reclamat de turiștii cărora le-a vândut bilete de studenți, cu reducere, deși ei au plătit prețul întreg.

Înșelăciunea a fost descoperită atuci când vizitatorilor, oameni în vârstă, li s-a cerut carnetul de student la intrare în muzeu. A fost deschis un dosar penal, iar în timpul anchetei, muncitorul incriminat a explicat că revânzarea biletelor este o practică des întâlnită la Peleș, angajații asigurându-și în acest mod câștiguri suplimentare pentru a acoperi cheltuieli pe care muzeul nu le decontează.

Dosarul penal a fost clasat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, procurorul de caz considerând că prejudiciul era prea mic pentru a continua urmărirea penală. Nu este o abatere, procedura fiind des întâlnită în parchetele din România atunci când procurorul apreciază că ancheta implică un cost prea mare în comparație cu paguba.

Totuși, peisagistul de la Peleș a acuzat că doar el a fost anchetat în condițiile în care a apelat la șiretlicul cu bilete la sfatul și în complicitate cu alte două angajate, de la primire turiști și de la casierie, iar acest lucru putea fi probat doar vizionând imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Procurorul a închis dosarul penal fără să țină cont și de aceste aspecte.

Metoda biletelor revândute dezvăluită de turiști

Pe lângă acest caz concret, date cu privire la afacerile cu bilete revândute sunt menționate în mediul online de turiști care au explicat cu lux de amănunte ce au pățit în timpul vizitei în muzeu.

Redăm integral postarea publicată în iarna anului 2022 de unul dintre vizitatorii care „a mirosit” cum se câștigă ilegal bani suplimentar de către angajații muzeului.

„Cum se fură elegant la Castelul Peleş, Sinaia:



Am mers cu un grup de amici străini să vizităm castelul și la casa de bilete, șoc: «nu primim decât numerar, ne pare rău!». La unul dintre cele mai cunoscute și vizitate obiective turistice și monumente din țara asta. Mândria națiunii, știți voi.



Și ca o coincidență, ATM-ul de la castel era stricat, iar cel de la barieră nu mai avea bani, normal. Așa că a trebuit să conduc până jos în centru, să scoatem bani și să revenim. N-a durat decât 30 min., pentru că locurile de parcare sunt puține și de regulă ocupate.



Zis și făcut, plătim numerar, asta e. Cum intrăm, în holul mare, o doamnă ne întreabă dacă avem plătită taxă foto. Zic nu, am uitat. Ce fac, mă întorc s-o plătesc? O să facă poze doar doi dintre ei, și le împart apoi. Zice nu, nu e nevoie, vă trec eu aicea cu 2 taxe, uitați restul la 100 lei: 30lei. Și se întoarce cu 2 bilete de hârtie cu ștampilă pe ele, dar fără bilet sau bon. Ok…



Asta a fost doar prima metodă, aia subțire.



În punctul în care se termină traseul de bază, parterul, și se poate trece mai departe în turul extins, către etaj, arăți din nou biletele, să vadă doamnele de acolo că ai plătit extra. Și ce să-mi audă urechile? Îi întreabă pe ai mei dacă vor neapărat să păstreze biletele, că dacă nu, să le dea lor, că au nevoie la nu știu ce registru, să țină cont de numărul de vizitatori.



Pentru asta există cotorul cu cod, care rămâne la casierie. Nu am nici un dubiu că personalul din Peleș adună biletele de la turiștii străini și le revinde, iar ăsta e motivul pentru care nu primesc decât numerar.



Și mă întrebam acum vreo 2 ani de ce arată așa jalnic castelul, cu tencuială căzută la exterior și interior, cu terase și balcoane închise pentru că se prăbușesc, cu pielea de Cordoba care se cojește de pe pereți în Apartamentul Imperial construit pentru vizita lui Franz Joseph.



Pentru că deși castelul este al Familiei Regale, e administrat în regim muzeal de statul român și toată lumea sifonează peste tot, de-aia”, scria turistul în iunie 2022 pe pagina sa de Facebook.

Recenzii negative cu privire la faptul că nu se pot cumpăra bilete online pentru accesul în Peleș sunt postate inclusiv pe Google, pe site-ul oficial dedicat Castelului Peleș. Turiștii acuză, printre altele, că nu pot cumpăra bilete decât cu bani cash, de la ghișeu, deși din 2022 a fost implementat sistemul de plată electronic”.

Metodele prin care se fac bani ilegal la Peleș

Prin urmare sunt trei metode prin care se fură la Peleș:

– bilete cu preț redus (pentru studenți) vândute la preț întreg turiștilor care nu au această calitate. Diferența de preț, deloc mică, rămâne în buzunarul grupării. Un bilet pentru studenți costă aproape 40 de lei, în timp ce un bilet întreg costă 150 de lei.

– bilete de la grupurile mari de turiști nu sunt aruncate la gunoi, ci revândute următorului grup de turiști.

– turiștii care plătesc un bilet de 50 de lei, care permite accesul doar la parterul castelului, pot vizita și etajele superioare, dacă achită diferența de preț, angajaților din interior, nu la casierie.

Castelul Peleș de la Sinaia este vizitat anual de sute de mii de turiști. Potrivit unor surse oficiale, în anul 2023 acest muzeu a fost vizitat de 377.528 de persoane, iar în anul 2024, până în luna septembrie, au fost raportați 296.253 de vizitatori. Peleșul este deschis publicului cinci zile pe săptămână, de miercuri până duminică inclusiv. Deducem astfel că, zilnic, la castel vin în medie 1.200 – 1.300 de persoane.

Veniturile s-au dublat, după ce au început să fie vândute bilete online

Studiind rapoartele de execuție bugetară ale Muzeului Peleș pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 până la data de 31 octombrie, observăm că, începând cu anul 2022, veniturile din vânzarea de bilete aproape că s-au triplat, în condițiile în care tarifele nu s-au modificat, iar numărul de turiști nu a fost mai mare.

Coincidență sau nu, din vara anului 2022, biletele pentru vizitarea Muzeului Peleș pot fi achiziționate și online.

Potrivit documentelor publicate pe site-ul ANAF, Muzeul Național Peleș a raportat 6.061.871,00 lei – venit din vânzarea biletelor în anul 2021, 9.608.581,53 de lei – venit din vânzarea biletelor în anul 2022, 15.395.373,84 de lei – venit din vânzarea biletelor în anul 2023 și 14.584.420,62 de lei, până la 31 octombrie 2024 – venit din vânzarea de bilete.

