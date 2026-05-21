Noua colecție de vară de la Pandora reflectă spiritul liber al sezonului

Alcătuită din 22 de piese, colecția include inele statement texturate, brățări fixe și cercei tip hoop, decorate cu picături delicate sub formă de pietre asimetrice. Pandantivele și inelele cu forme organice evocă pietricelele răspândite pe țărmurile stâncoase, iar brățările cu linii fluide amintesc de mișcarea lină a vântului și a apei.

O reflecție a spiritului liber al verii și a puterii transformării, designurile bicolore din argint 925 și finisaje placate cu aur de 14k sunt create pentru a fi suprapuse și purtate cu ușurință alături de amintirile de vară. Folosind tehnica de montare „flush”, pietrele par să curgă delicat peste suprafața metalului, netedă și fluidă precum apa. Așa cum o singură picătură de ploaie surprinde frumusețea efemeră a naturii, fiecare piatră din colecția PANDORA ESSENCE simbolizează evoluția și transformarea purtătoarei.

Inspirată de universul fascinant al adâncurilor marine, colecția Pandora Moments aduce în prim-plan piese ce amintesc de comori ascunse sub valuri – talismane pandantiv în formă de pești cu detalii din email, talismane din sticlă Murano cu aspect șlefuit de sare și cercei tip stud cu motiv solar, ce par să strălucească la orizont. Colecția este realizată predominant în finisaje placate cu aur, evocând căldura și luminozitatea zilelor de vară. În colecția Pandora Timeless, inelele elegante sunt reinterpretate într-o paletă de nuanțe acvatice. Noile brățări și coliere de tip tennis, în tonuri fresh de pepene roșu, lămâie și mentă, evocă zilele petrecute pe plaje tropicale, cu nisip fin și soare arzător.

Prin designurile sale pline de libertate și optimism, Pandora transformă spiritul verii într-o sursă continuă de expresie personală. Fie că este vorba despre o ploaie scurtă de vară, o baie în ocean, o drumeție la răsărit sau o plimbare pe o plajă îndepărtată, frumusețea naturii se regăsește în fiecare piesă, ca o promisiune a strălucirii și autenticității.

„Colecția s-a născut din unul dintre cele mai efemere și revigorante momente ale sezonului: ploaia de vară. Natura nu a fost doar o sursă de inspirație, ci un adevărat limbaj — i-am urmărit ritmurile, imperfecțiunile și frumusețea, transformându-le în bijuterii”, declară directorii creativi Pandora, Francesco Terzo și A. Filippo Ficarelli.

