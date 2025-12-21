În timp ce părinții încuiau casa, copiii erau deja așezați în mașină. Profitând de moment, un individ s-a urcat la volan și a plecat cu vehiculul.

„Cineva a intrat în mașină și a plecat. În acea clipă simți că ți se prăbușește lumea. Furtul unei mașini este neplăcut, dar când copiii tăi sunt înăuntru, devine o situație îngrozitoare”, a declarat Kwarten pentru Omroep Brabant.

Artistul a încercat să-l urmărească pe hoț cu un alt autoturism, însă l-a pierdut din vedere din cauza vitezei mari cu care acesta conducea.

După câteva sute de metri, bărbatul a oprit și i-a lăsat pe copii să coboare din mașină, fără ca aceștia să fie răniți.

Ulterior, în urma unei urmăriri, suspectul a fost prins în localitatea Geel, din Belgia. Cei trei copii sunt în siguranță și nu au fost răniți.

Potrivit televiziunii olandeze, autorul faptei este un bărbat fără adăpost, în vârstă de 36 de ani, care a fost reținut sâmbătă seara în Belgia și urmează să fie extrădat în Olanda.

