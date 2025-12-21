„Știu că a fost o zi dificilă”

Potrivit primarului Daniel Lurie, pana de curent a fost cauzată de un incendiu la o substație electrică. O mare parte din acest centru tehnologic de pe Coasta de Vest, care găzduiește peste 800.000 de oameni, a fost cufundată în întuneric, perturbând transportul public, iar multe afaceri au fost nevoite să se închidă în timpul sezonului de vârf al cumpărăturilor de Crăciun, a relatat San Francisco Chronicle.

„ Știu că a fost o zi dificilă ”, a spus Daniel Lurie într-un videoclip postat pe X de la centrul de operațiuni de urgență al orașului.

9pm update: We have ambassadors, police officers, fire crews, and parking control officers out across the city. Civic Center and Powell Street BART stations are reopening, and Muni service is resuming though there are still impacts. Waymo has also paused service. If youre able,… pic.twitter.com/tISflpWqrj — Daniel Lurie 丹尼爾·羅偉 (@DanielLurie) December 21, 2025

Oamenii, rugați să stea în case

Municipalitatea le ceruse anterior locuitorilor să stea în case. „Este un progres (restabilirea curentului electric), dar pentru cei dintre voi care sunteți încă fără electricitate, vrem să ne asigurăm că sunteți în siguranță. Verificați-vă vecinii ”, a adăugat el. Poliția, pompierii și alți oficiali ai orașului au fost trimiși la fața locului, rugând locuitorii să rămână în case, dacă este posibil.

Pana de curent a scos din funcțiune numeroase semafoare, iar ofițeri de poliție au fost trimiși la intersecții. Taxiurile autonome Waymo și-a suspendat, de asemenea, operațiunile cu vehiculele, a explicat primarul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE