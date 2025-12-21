Două persoane, prinse în timp ce încercau să fure produse dintr-un magazin

Un bărbat din Ohio este acuzat de tentativă de omor după ce, conform anchetatorilor, a încercat să împuște un ofițer de poliție joi, 18 decembrie, la un magazin Walmart, potrivit Fox8. Securitatea magazinului a alertat poliția după ce a observat că Shane Newman, în vârstă de 21 de ani, și presupusa sa complice, Katarina Jeffrey, de 23 de ani, încercau să părăsească magazinul cu produse pentru care nu plătiseră.

Polițistul sosit la fața locului i-a dus pe cei doi suspecți în biroul de prevenire a pierderilor din cadrul magazinului, unde l-a percheziționat pe Newman.

Întregul incidentul a fost surprins de camera de corp a polițistului

Pe înregistrarea camerei corporale (bodycam n.r.) a ofițerului, se observă cum acesta îl întreabă pe Newman: „Ai ceva la tine despre care trebuie să știu? De ce ai mâna în buzunar?”. Bărbatul răspunde: „Am un telefon cu clapetă”.

„O să te percheziționez rapid, bine?” i-a spus ofițerul. „E în regulă”, a răspuns Newman. Bărbatul i-a înmânat apoi de bunăvoie un recipient mic pe care îl avea în buzunar, despre care anchetatorii au declarat apoi că în el se aflau droguri ilegale.

De asemenea, camera din birou a surprins momentul în care Jeffrey a întrebat: „Mergem la închisoare”. Polițistul i-a răspuns: „Nu, decât dacă se întâmplă ceva nebunesc”. La scurt timp apoi, ofițerul a cerut unui dispecer să verifice numerele de securitate socială ale celor doi suspecți. Iar peste câteva secunde s-a întâmplat ceva de-a dreptul nebunesc.

A încercat de două ori să tragă asupra polițistului, dar arma s-a blocat

În înregistrare, Shane Newman poate fi văzut întorcându-se cu spatele, scoțând un pistol dintr-o geantă aflată lângă el și încercând să tragă în ofițer. Din fericire, arma nu s-a descărcat.

Individul a încercat de două ori să tragă asupra polițistului, dar arma nu a funcționat, iar un angajat al magazinului a intervenit pentru a-l dezarma. Agentul a evitat să tragă pentru a nu răni alte persoane.

UNBELIEVABLE!



An Ohio shoplifting suspect tries to shoot a police officer, but the gun malfunctions pic.twitter.com/qa9JlfVZZ8 — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) December 20, 2025

În filmare se vede cum un angajat curajos al securității magazinului Walmart a reușit să smulgă arma din mâna lui Newman. Agentul l-a imobilizat apoi pe suspect cu ajutorul angajaților magazinului.

Polițistul a declarat ulterior superiorilor săi că a fost informat, cu câteva secunde înainte ca bărbatul să scoată arma, că acesta avea un mandat de arestare activ și era clasificat drept „înarmat și periculos”.

Tânărul este acuzat de tentativă de omor

Newman este acuzat acum de tentativă de omor, agresiune gravă asupra unui polițist, jaf și posesie de droguri. De asemenea, din cauza antecedentelor sale penale, este acuzat de deținerea ilegală a unei arme.

El a fost arestat, având o cauțiune stabilită la 1 milion de dolari.

