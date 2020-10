Păducelul, Crataegus monogyna, este planta folosită în scop curativ, pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și pentru ameliorarea tulburărilor digestive. Are în compoziție o mulțime de proprietăți nutritive, antioxidanți și vitaminele B, acid folic și vitamina C. Fructele sale sunt boabele mici și roșii cunoscute și sub denumirea de gherghine folosite într-o mulțime de preparate culinare.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Păducel – compoziție

Fructele de păducel sunt o sursă bogată de polifenoli, compuși antioxidanți, dar și uleiuri volatile, pectine, acid crategic, acid ursolic, antociani, tiramina, lavonoid și fitosteroli.

Acțiune și proprietăți

Efect diuretic;

Astringent;

Antispastic;

Sedativ;

Febrifuge;

Vasodilatator;

Hipotensiv;

Bun pentru nevroze cardiace;

Indicat în caz de insomnii;

Adjuvant în cazurile de angină pectorală.

Păducel

Păducelul pentru uz intern

Obezitate;

Celulită;

Anemie;

Ateroscleroză coronariană;

Reglarea tensiunii arteriale;

Insuficiență cardiacă;

Creșterea imunității;

Anxietate;

Surmenaj.

Păducel – beneficii

Poate scădea tensiunea arterială

Păducelul este o plantă benefică pentru normalizarea tensiunii arteriale, atât în caz de hipertensiune arterială, cât și în caz de hipotensiune. Datorită elementelor din compoziție, conform studiilor efectuate pe animale, păducelul acționează ca un vasodilatator și relaxează vasele de sânge restrânse, scăzând tensiunea arterială.

Recomandări Pelerinajul de la Sf. Dumitru, organizat doar pentru bucureșteni. Ce prevede protocolul cu Patriarhia aprobat de Firea

Îmbunătățește digestia

Elementele din compoziția păducelului interacționează cu flora intestinală cu scopul de a îmbunătăți digestia. Datorită fibrelor din păducel, studiile efectuate au descoperit faptul că planta este un adjuvant natural pentru ameliorarea crampelor abdominale, combaterea constipației, dar și ameliorarea simptomelor unor boli mai grave, precum cancerul de colon sau ulcerul.



Întărește imunitatea

Păducelul ajută la eliminarea toxinelor din corp, iar conținutul ridicat de vitamina C ajută la creșterea activității globulelor albe, care fac parte din sistemul imunitar. Consumul regulat de păducel, în cantități moderate, ajută la combaterea bacteriilor și virusurilor și ajută la menținerea unei stări generale de sănătate bune.

Recomandări Număr record de cazuri noi în București. Acum o lună atâtea erau în toată țara

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Crește nivelul de energie

Datorită proprietății de a dilata arterele coronare, păducelul permite circulația unui flux mai mare de sânge prin organism, iar asta ajută la creșterea nivelului de energie și agilitate. Pe măsură ce organismul primește suficient sânge oxigenat, funcțiile cognitive sunt îmbunătățite, iar metabolismul este în stare să funcționeze la un nivel optim.

Poate scădea nivelul grăsimilor din sânge

Extractul de păducel poate îmbunătăți nivelul de grăsime din sânge, iar colesterolul și trigliceridele sunt două tipuri de grăsimi ce sunt mereu prezente în sânge. Nivelurile dezechilibrate ale grăsimilor din sânge pot duce la un nivel scăzut de colesterol HDL și pot provoca ateroscleroză, acumularea plăcii de aterom în vasele de sânge.

Previne căderea părului

Fructele de păducel pot preveni căderea părului, deoarece extractul din plantă stimulează creșterea părului și sporește numărul și dimensiunea foliculilor de păr.

Recomandări Prima zi a Elenei Lasconi ca primăriţă în Câmpulung. Șampanie, ameninţare cu sinuciderea, servere lipsă şi panică în birouri

Păducelul poate reduce anxietatea

Păducelul a fost utilizat în medicina tradițională pentru a trata diferite afecțiuni psihice precum stresul, anxietatea, dar și depresia. Planta este cunoscută pentru efectul sedativ și ajută semnificativ la scăderea simptomelor de anxietate.

Alte beneficii ale consumului de păducel

Adjuvant pentru problemele cu rinichii;

Previne bolile hepatice;

Este bun pentru indigestie;

Calmează sistemul nervos;

Estompează varicele și hemoroizii.

Cum se consumă păducelul

Ceai de păducel

Ceaiul se prepară dintr-o lingură de păducel uscat pusă în 300 ml de apă și se lasă la infuzat pentru 15 minute. Ceaiul se strecoară, se adaugă o lingură de zeamă de lămâie și se lasă să se răcească, după care poate fi consumat întreaga zi.

Sirop de păducel

Într-un recipient din sticlă se pune alternativ câte un strat de fructe proaspete de păducel tocate mărunt, un strat de miere și se continuă până se umple sticla, iar ultimul strat este de miere. Sticla se închide ermetic și se lasă deoparte pentru 30 – 70 de zile. După această perioadă se filtrează conținutul, se înlătură sâmburii, iar siropul obținut se pune în sticle închise la culoare.

Tinctură de păducel

Într-o sticlă sau borcan se pun flori ori fructe de păducel, peste se adaugă alcool de 70 de grade cât să acopere fructele, se acoperă totul și se lasă la macerat pentru trei săptămâni. Se filtrează totul și se mută în sticle mici care se închid ermetic și se depozitează într-un loc răcoros și întunecat.

Sursă foto: Shutterstock.com

Citeşte şi:

Coada șoricelului – ce beneficii are și cum se consumă planta medicinală

Cătina – cum se prepară, cum se consumă și ce beneficii are cătina cu miere

Coriandru – beneficii pentru organism. Cum se consumă și cu ce alimente se asociază

PARTENERI - GSP.RO Marius Lăcătuș si soția lui, Mariana, nu au putut face copii. Cei doi au înfiat-o pe micuta Alexandra. Cum arată acum și cu ce se ocupă Alexandra Dominique

PARTENERI - PLAYTECH Dan Bittman, reacție ȘOCANTĂ! 'Să mor și eu, să dea Dumnezeu'. Artistul e DISPERAT

HOROSCOP Horoscop 22 octombrie 2020. Scorpionii se simt excluși dintr-un grup fără să fie chiar așa de neagră situația

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă dacă trecem de 7.000 de cazuri pe zi! Anunţul lui Iohannis