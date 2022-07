Lifestyle Postul Sfintei Mării – Postul Adormirii Maicii Domnului De Sofia Ionescu, . Ultimul update Marți, 12 iulie 2022, 16:58

Postul Sfintei Mării sau Postul Adormirii Maicii se numără printre cele mai importante posturi din an. Acest post are o dată fixă, în fiecare an, înaintea sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, una cu multe semnificații pentru creștini, și durează două săptămâni,