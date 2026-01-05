„Când dormi cu brațele îndoite, poți pune presiune pe nervii din coate sau încheieturi, ceea ce încetinește fluxul sanguin și provoacă furnicături sau amorțeli”, explică Dr. Raj Dasgupta, specialist în medicina somnului, pentru HuffPost. Aceste obiceiuri pot duce la rigiditate în umeri sau chiar dureri, iar repetarea lor pe termen lung poate produce leziuni nervoase permanente, adaugă el.

Kieran Sheridan, fizioterapeut și fondator GulfPhysio, întâlnește frecvent pacienți cu simptome similare. „Mulți se plâng de senzația de „braț mort” dimineața sau de necesitatea de a-și scutura mâinile. Este modul corpului de a semnala că sistemul nervos suferă”, explică Sheridan. Aceste simptome, dacă apar constant sau sunt însoțite de slăbiciune pe parcursul zilei, necesită consultarea unui medic.

Dr. Matthew Bennett, chirurg ortoped certificat, atrage atenția asupra riscurilor asociate presiunii asupra nervilor, în special la nivelul încheieturii mâinii. „Ținerea cotului îndoit toată noaptea crește presiunea unde nervii trec prin spații înguste, ceea ce poate agrava simptomele în timp”, spune el. Bennett subliniază că tratamentul precoce este eficient, dar ignorarea problemei poate duce la complicații.

Corpul uman adoptă adesea poziții de protecție în timpul somnului, mai ales dacă este expus stresului cronic sau oboselii. „Sistemul nervos aflat în alertă maximă poate determina ghemuirea subconștientă, ca un mecanism de siguranță”, explică Bennett.

Psihologul Judit Merayo Barredo descrie cazul unei paciente care, din cauza anxietății și insomniei cronice, se trezea în fiecare dimineață ghemuită, cu tensiune musculară și o stare emoțională grea. Prin tehnici de relaxare, precum scanările corporale ghidate și ajustarea rutinei de somn, pacienta a reușit să își îmbunătățească postura de somn și să-și calmeze sistemul nervos.

Pentru cei care doresc să-și schimbe poziția de somn, există soluții simple. Bennett recomandă înfășurarea unui prosop de mână în jurul cotului, fixat cu un bandaj elastic, pentru a crea o barieră moale. Sheridan sugerează utilizarea pernelor mici între brațe și piept sau îmbrățișarea unei perne. „Ținerea brațelor deschise permite o circulație mai bună și o recuperare musculară mai rapidă”, explică Sheridan. Dacă dormi pe spate, poziționează brațele drepte lângă corp sau pe o pernă.

Tehnicile de relaxare înainte de culcare, cum ar fi respirația profundă și întinderile ușoare, pot ajuta corpul să adopte o poziție de somn mai sănătoasă. „Scopul este de a oferi corpului mai multe opțiuni de odihnă și recuperare, nu doar de a corecta postura rigidă”, spune Bennett.

Mulți dintre români se confruntă zilnic cu probleme ale somnului: insomnii, oboseală cronică, utilizarea excesivă a ecranelor sau nopți pierdute din cauza programului încărcat. Pentru a înțelege mai bine cum îi afectează lipsa somnului și ce pot face pentru a-l remedia, Libertatea a stat de vorbă cu dr. Laura Crăciun-Chiriță, medic primar neurolog cu supraspecializare în somnologie și electrofiziologie.

