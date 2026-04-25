Vineri devine ziua preferată pentru economii

Pentru prima dată în ultimul deceniu, vinerea este cea mai ieftină zi atât pentru rezervări, cât și pentru zboruri. Conform raportului, cei care aleg să zboare vinerea în loc de duminică pot economisi, în medie, până la 8%, potrivit Newsweek.

În cazul zborurilor interne, marțea rămâne însă cea mai avantajoasă zi, cu tarife cu 14% mai mici decât cele de duminică.

August, luna ideală pentru bugete reduse

Cei care planifică vacanțe în august pot beneficia de tarife aeriene cu 29% mai mici decât în decembrie, ceea ce se traduce într-o economie de aproximativ 120 de dolari per bilet. De asemenea, destinațiile internaționale precum Tokyo au raportat scăderi de preț semnificative, de până la 25% față de anul anterior.

În plus, lunile iulie, octombrie și noiembrie oferă frecvent oferte avantajoase pentru bilete, conform datelor analizate.

Strategii pentru a evita aglomerația

Pentru o experiență mai relaxată în aeroport, călătorii ar trebui să aleagă zile precum marțea, considerată cea mai puțin aglomerată, în contrast cu vinerea, cea mai aglomerată zi a săptămânii.

De asemenea, februarie este luna ideală pentru cei care doresc să evite fluxurile mari de pasageri, iar datele precum 25 februarie, 4 martie și 18 noiembrie sunt printre cele mai liniștite zile pentru zboruri.

„Micro-vacanțele” un trend în ascensiune

Călătoriile scurte și spontane, denumite „micro-vacanțe”, devin tot mai populare în 2026. Un sfert dintre persoanele din generațiile Millennials și Gen Z afirmă că plănuiesc astfel de escapade de doar 24 de ore.

Această tendință este susținută de faptul că 48% dintre călători preferă să zboare doar cu bagaj de mână, iar peste un sfert își planifică escale lungi pentru a explora un oraș suplimentar.

Rezervările mai apropiate de plecare aduc economii

Raportul „Air Hacks 2026” arată că rezervările făcute cu 15–30 de zile înainte de plecare sunt cele mai avantajoase pentru zborurile interne, economisindu-se aproximativ 130 de dolari față de rezervările făcute cu peste 180 de zile în avans.

Pentru zborurile internaționale, perioada optimă este cu 31–45 de zile înainte, când se pot economisi în medie 190 de dolari. Totuși, cei mai flexibili pot găsi oferte excelente chiar cu 8–15 zile înainte de plecare.

Un alt aspect important subliniat în raport este impactul aeroportului de plecare asupra costului biletelor. Compararea tarifelor între mai multe aeroporturi din apropiere poate duce la economii semnificative.

Grupul Lufthansa introduce un nou tip de bilet mai ieftin, dar fără bagaj de mână inclus, pentru zborurile din Europa. Măsura vine după ce compania germană a anunțat că elimină gratuitatea bagajului de mână, în cadrul aceluiași pachet Economy Basic.



