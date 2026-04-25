Vineri devine ziua preferată pentru economii

Pentru prima dată în ultimul deceniu, vinerea este cea mai ieftină zi atât pentru rezervări, cât și pentru zboruri. Conform raportului, cei care aleg să zboare vinerea în loc de duminică pot economisi, în medie, până la 8%, potrivit Newsweek.

În cazul zborurilor interne, marțea rămâne însă cea mai avantajoasă zi, cu tarife cu 14% mai mici decât cele de duminică.

August, luna ideală pentru bugete reduse

Cei care planifică vacanțe în august pot beneficia de tarife aeriene cu 29% mai mici decât în decembrie, ceea ce se traduce într-o economie de aproximativ 120 de dolari per bilet. De asemenea, destinațiile internaționale precum Tokyo au raportat scăderi de preț semnificative, de până la 25% față de anul anterior.

În plus, lunile iulie, octombrie și noiembrie oferă frecvent oferte avantajoase pentru bilete, conform datelor analizate.

Strategii pentru a evita aglomerația

Pentru o experiență mai relaxată în aeroport, călătorii ar trebui să aleagă zile precum marțea, considerată cea mai puțin aglomerată, în contrast cu vinerea, cea mai aglomerată zi a săptămânii.

De asemenea, februarie este luna ideală pentru cei care doresc să evite fluxurile mari de pasageri, iar datele precum 25 februarie, 4 martie și 18 noiembrie sunt printre cele mai liniștite zile pentru zboruri.

„Micro-vacanțele” un trend în ascensiune

Călătoriile scurte și spontane, denumite „micro-vacanțe”, devin tot mai populare în 2026. Un sfert dintre persoanele din generațiile Millennials și Gen Z afirmă că plănuiesc astfel de escapade de doar 24 de ore.

Această tendință este susținută de faptul că 48% dintre călători preferă să zboare doar cu bagaj de mână, iar peste un sfert își planifică escale lungi pentru a explora un oraș suplimentar.

Rezervările mai apropiate de plecare aduc economii

Raportul „Air Hacks 2026” arată că rezervările făcute cu 15–30 de zile înainte de plecare sunt cele mai avantajoase pentru zborurile interne, economisindu-se aproximativ 130 de dolari față de rezervările făcute cu peste 180 de zile în avans.

Pentru zborurile internaționale, perioada optimă este cu 31–45 de zile înainte, când se pot economisi în medie 190 de dolari. Totuși, cei mai flexibili pot găsi oferte excelente chiar cu 8–15 zile înainte de plecare.

Un alt aspect important subliniat în raport este impactul aeroportului de plecare asupra costului biletelor. Compararea tarifelor între mai multe aeroporturi din apropiere poate duce la economii semnificative.

Grupul Lufthansa introduce un nou tip de bilet mai ieftin, dar fără bagaj de mână inclus, pentru zborurile din Europa. Măsura vine după ce compania germană a anunțat că elimină gratuitatea bagajului de mână, în cadrul aceluiași pachet Economy Basic.

MApN explică de ce avioanele Eurofighter nu au doborât drona rusească Geran-2 cu explozibil căzută în Galați, deși piloții au primit permisiunea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru mâine! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Captură surpriză la vamă. Ce au descoperit polițiștii într-un microbuz care venea din Ucraina
Știri România 21:15
Captură surpriză la vamă. Ce au descoperit polițiștii într-un microbuz care venea din Ucraina
Proiect de lege pentru culoarul de salvare. Ce reguli ar putea fi introduse în Codul Rutier
Știri România 20:22
Proiect de lege pentru culoarul de salvare. Ce reguli ar putea fi introduse în Codul Rutier
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Adevarul.ro
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate
Fanatik.ro
Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Danciu dat afară din Casa Iubirii, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Stiri Mondene 20:58
Danciu dat afară din Casa Iubirii, după ce a fost prins că a încălcat regulamentul
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Stiri Mondene 16:57
Transformarea concurenților de la „Survivor România” 2026 înainte de Unificare. Au visat la momentul acesta luni întregi
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
ObservatorNews.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Mediafax.ro
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 15:10
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 13:18
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României
Fanatik.ro
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal