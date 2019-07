Acum iti poti crea un mic colt de rai chiar in casa ta, economisind timp si bani. Suna bine, nu? Pe Leafshop.ro gasesti o gama larga de plante artificiale de cea mai buna calitate care te vor ajuta sa obtii o oaza de verdeata in locuinta ta.

Iata 5 avantaje ale plantelor artificiale:

Le gasesti la preturi avantajoase

Unul dintre cele mai importante avantaje ale plantelor artificiale este pretul. Nu va trebui sa cheltuiesti multi bani pentru a avea un spatiu verde in livingul tau. Daca alegi plante naturale, vei fi nevoit sa le inlocuiesti frecvent, deoarece nu vor rezista o perioada lunga de timp, asa ca vei scoate mereu bani din buzunar. Aceasta problema poate fi rezolvata usor daca optezi pentru plante artificiale, deoarece sunt rezistente si te poti bucura de ele toata viata.

Nu au nevoie de ingrijiri speciale

Daca te numeri printre persoanele care uita sau, pur si simplu, nu au timp sa ude florile si sa le acorde ingrijiri speciale, plantele artificiale reprezinta cea mai buna varianta pentru tine. Nu doar ca nu au nevoie de niciun fel de atentie, dar se adapteaza si foarte usor oricarui mediu. Cei care au plante artificiale nu sunt nevoiti sa le aseze intr-un spatiu cu multa lumina si, pot pleca linistiti de acasa pentru perioade lungi de timp, deoarece atunci cand se intorc, le vor gasi la fel de frumoase si colorate.

Sunt usor de transportat

Inca un beneficiu pe care ti-l aduc plantele artificiale este faptul ca pot fi transportate usor la o noua locuinta. Nu necesita impachetare speciala si le poti lua cu tine oriunde. Cu toate acestea, asigura-te ca ai ales un furnizor specializat in acest domeniu pentru ca produsele sa respecte toate standardele calitatii si sa te poti bucura cat mai mult timp de ele.

Acum ca ai aflat care sunt beneficiile lor, iti prezentam in randurile de mai jos cateva tipuri de plante artificiale decorative perfecte pentru livingul casei tale:

Feriga artificiala pentru ghiveci – 60 cm

Este una dintre cele mai cautate plante artificiale atunci cand vine vorba despre decorarea livingului. Feriga artificiala are frunze lungi si verzi care vor adauga culoare si ii vor da casei tale un aspect proaspat.

Planta artificiala Sansevieria in ghiveci ceramic – 48 cm

Daca vrei sa ii adaugi un strop de eleganta livingului tau, alege planta artificiala Sansevieria. Nuanta verde-crem a frunzelor lungi va crea o pata de culoare in sufrageria ta.

Set x 3 plante artificiale suculente in ghiveci ceramic – 9 cm

In cazul in care iti doresti mai multa verdeata in livingul tau, te vei indragosti imediat de acest set de trei plante artificiale! Acest tip de feriga artificiala este alegerea potrivita atunci cand vrei ca locuinta ta sa exprime bucurie si energie pozitiva.