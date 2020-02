Intr-adevar, intr-o piata saturata de aur galben, a venit vremea pentru o gura de aer proaspat si aceasta este oferita de aurul alb, sustin si designerii SaraTremo.

Pretul aurului alb este, insa, intr-o continua crestere si nu da semne ca aceasta tendinta va stagna. De aceea, designerii SaraTremo au conceput o linie de bijuterii placate cu aur alb de calitate ultra-premium. Iata cateva secrete ale bijuteriilor placate cu aur alb:



1. Nimeni nu va face diferenta

Bijuteriile placate cu aur alb marca SaraTremo sunt ultra-calitative si au stratul de placaj foarte gros. De aceea, nimeni nu poate sa faca diferenta intre o bijuterie din aur masiv si una placata cu aur marca SaraTremo. Designerii au conceput o linie care urmeaza modelele clasice realizate in aur masiv, insa au venit si cu un suflu proaspat de modernitate prin cristalele zirconia folosite in culori surprinzatoare. Vezi aici cateva modele superbe https://www.saratremo.ro/coliere-si-lantisoare/placat-cu-aur-alb

2. Grosimea stratului de placaj face diferenta

Atunci cand achizitionezi bijuterii placate cu aur, fii sigura ca intrebi intotdeauna vanzatorul de grosimea placajului. Daca e sub 5 microni, nu iti recomandam sa cumperi, deoarece vei avea surpriza sa sara foarte repede. In schimb, bijuteriile marca SaraTremo au placajul cel mai gros, de 8 microni, de aceea le vei avea ca noi ani la rand. Le gasesti in modele uimitoare si in trend aici https://www.saratremo.ro/placate-cu-aur-alb.

3. Sunt foarte usor de intretinut

Bijuteriile placate cu aur calitative, precum cele marca SaraTremo, sunt foarte usor de intretinut. Trebuie doar sa le depozitezi in cutia pe care o primesti o data cu bijuteria si cam asta este tot. Ca sa le redai stralucirea initiala, este suficient sa le freci usor cu bicarbonat de sodiu si, in acest mod, le vei avea ca noi ani la rand.



Poarta cu incredere bijuterii placate cu aur alb! Acestea sunt nu doar superbe, ci si calitative, daca le achizitionezi din locul potrivit!



