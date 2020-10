(Publicitate) Am aflat secretul!Minodora a slăbit 40 kg cu picăturile Apetit Block

,,Pe mine m-au ajutat picăturile Apetit Block să mănânc mai puțîn și să slăbesc 40 kg. De când am început să iau aceste picături pur și simplu nu am putut să mai mănânc. Nu mai simțeam nevoia să consum sucuri acidulate, dulciuri și mă săturam cu un sfert din mâncarea pe care o aveam în farfurie. A fost simplu să slăbesc pentru că nu am simțit că urmez o dietă.

Am aflat de aceste picături de la o cunoștință din Italia care mi le cumpără și mi le trimitea în țară. După ce am declarat numele acestor picături la rugămintea urmaritorilor mei de pe facebook, am văzut că le-a adus o farmacie la noi în țară și am început să mi le achizitionez direct de la ei.,,

Pentru cei ce nu știu, Minodora a slăbit în primă fază printr-o operație de reducere a volumului stomacului. Artista a dezvăluit că după operația de micșorarea stomacului s-a îngrășat la loc.

“M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a povestit Minodora, pentru Viva.

Noi am căutat și am găsit picăturile Apetit Block pe www.apetitblock.ro



