Daca va intrebati care dintre achizitiile recente de pe www.neer.ro, ati ajuns la locul potrivit. Pentru a va ajuta sa va faceti garderoba pentru noul an, am rotunjit o lista cu cele mai importante tendinte de moda din anul care se incheie, si care sunt aici pentru a ramane si in urmatorul an.

Carouri

Cand vine vorba de imprimeuri si modele, carourile au dominat in acest an. Datorita incuviintarii lor la costumul de putere din anii 80, aceste modele clasice au evocat spiritul feminist al anului fara sloganuri sau declaratii. In anul viitor, verificarile si aspectul de carouri sunt setate sa isi continue domnia ca modelul obligatoriu.

Cu toate acestea, in timp ce blazerul a fost cel mai popular articol de carouri in acest an, lucrurile arata diferit in lunile urmatoare. I

n timp ce un sacou bifat va fi in continuare o investitie demna pentru femeile care nu detin deja unul, alte articole care prezinta modelul, cum ar fi pantalonii, fustele, o bluza si camasa pentru femei, cu imprimeu cu model, cu decolteu in V, potrivit pentru sezonul de inceput de toamna; si chiar accesoriile, vor deveni esentiale pentru garderoba.

Rosu peste tot

Poate ca nu a fost culoarea Pantone a anului, dar rosul a fost, cu siguranta, alegerea modei. In 2019, aceasta nuanta aprinsa a avut captivata intreaga industrie. Tinand cont de modelul neoficial al acestui an de „mai mult este mai mult”, stelele de stil de strada au dat culoarea de la cap pana in picioare pentru un aspect indraznet si izbitor.

Din fericire pentru cei care iubesc rosul, aceasta nuanta picanta va continua in 2020. Asadar, alegeti-va blaturi rosii, pantaloni, rochii, jachete, accesorii si multe altele, deoarece aceasta culoare ramane deocamdata. Asigurati-va insa ca economisiti putin spatiu in garderoba dvs. Violetul promite, de asemenea, sa fie popular in noul an.

Cizme albe

Puteti pasi in noul an cu picioare proaspete, datorita tendintei cizmelor albe. Desi multe culori de incaltaminte au fost populare pe parcursul anului 2019, inclusiv auriul, argintiul si rosul, albul este cel pe care probabil il vom vedea cel mai mult in 2020.

Pentru a influenta aceasta tendinta anul viitor, alegeti dintre stilurile cu toc subtire de pisicuta si blocul chunkier – modele cu toc. Amintiti-va doar, mentinerea curata a botinelor albe este o parte esentiala a balansarii acestui aspect. Marcajele, murdaria si noroiul iti vor transforma rapid aspectul de la elegant si mai elegant.

Costume pentru declaratii

Moda femeilor a fost puternica si indrazneata in acest an, cu culori, imprimeuri si modele uimitoare. Toate capetele au fost intoarse de-a lungul anotimpurilor datorita acestor culori. In special, costumele statement au decolat cu adevarat si au creat multe aspecte atragatoare, coordonate. De la nuante galbene stralucitoare si dungi indraznete pana la verificari neobisnuite si reduceri creative, costumul a fost scos din birou si pus din nou pe pista. Asadar, atunci cand ai nevoie de un aspect ascutit, dar foarte elegant, trebuie sa apelati la aceasta tendinta pentru inspiratie.



