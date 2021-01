Lifestyle (Publicitate) Cum alegi tema potrivită pentru puzzle De Petre Dobrescu,

Unul dintre factorii care influențează atitudinea copilului față de activitatea care presupune rezolvarea puzzle-urilor este chiar tematica pe care acesta o are. Imaginea unui puzzle pentru copii are un rol determinant pentru că în funcție de aceasta cel mic va fi sau nu interesat să îl rezolve. Dacă ceva anume nu este suficient de atractiv sau pare străin pentru copil, acesta nici măcar nu va dori să accepte această provocare. Tema potrivită pentru puzzle depinde de vârstă copilului în primul rând, dar și de lucrurile de care este interesat, ori de anumite înclinații pe care le are.