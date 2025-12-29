Cum să creezi o oază de liniște în propria ta locuință

Ianuarie poate deveni o lună a reînnoirii interioare, prin ajustări simple, inspirate de tradițiile britanice, care îmbunătățesc starea de bine și transformă locuința într-un sanctuar personal. Publicația „Le Journal de la Maison” împărtășește câteva schimbări simple care pot aduce o stare de bine în viața de zi cu zi.

Iar pentru acest lucru, nu este nevoie să transformi totul, ci să te concentrezi pe micile ajustări care pot face casa mai primitoare. De exemplu, publicația citată a optat pentru înlocuirea completă a lenjeriei de pat cu materiale mai moi, a adăugat lumânări și a investit într-un purificator de aer pentru a crea o atmosferă mai proaspătă. În plus, a simplificat organizarea spațiilor prin reducerea numărului de lenjerii și prosoape.

Cercetătorii de la Universitatea din California – Los Angeles (UCLA) au demonstrat că un spațiu aglomerat poate crește nivelul cortizolului, ceea ce subliniază importanța unui mediu organizat acasă.

Textilele, culorile și aromele ca factori de bine

Pentru a transforma patul într-un sanctuar, publicația a recurs la un stil inspirat de camerele de hotel britanice. A adăugat lenjerii din bumbac spălat și in în nuanțe liniștitoare de albastru profund și verde salvie, cunoscute pentru efectele lor calmante în cromoterapie.

În completare, aromele joacă un rol esențial: lavanda pentru somn odihnitor în dormitor, citrice pentru concentrare în birou și o lumânare parfumată cu vanilie pentru serile de relaxare. Aceste detalii creează o atmosferă care sprijină bunăstarea emoțională.

„Le Journal de la Maison” evidențiază și importanța luminii în crearea unui mediu confortabil. În loc să se bazeze pe o singură sursă de lumină, au fost adăugate lămpi mici, o suspensie din materiale naturale și lumini decorative subtile, cum ar fi ghirlandele LED, pentru a aduce o strălucire blândă în camere. În plus, o coloană sonoră cu sunete ambientale, cum ar fi ploaia, contribuie la o stare de calm și relaxare.

Creează mai multe ritualuri zilnice

Pe lângă ajustările vizuale și olfactive, crearea unor ritualuri zilnice poate face diferența. De exemplu, obiceiul de a dedica doar 10 minute pe zi pentru a face ordine.

De asemenea, utilizarea coșurilor pentru organizare și a mobilierului multifuncțional, inspirat de designul interior britanic, cum ar fi bănci cu spațiu de depozitare sau bufete cu compartimente, ajută la menținerea unei case ordonate.

Un alt sfat este crearea unui colț dedicat amintirilor, cum ar fi un perete cu fotografii care să aducă bucurie și relaxare. Potrivit unui studiu al Universității din Portsmouth, vizionarea fotografiilor care evocă amintiri fericite reduce stresul, subliniind importanța adăugării de elemente personale în decorul casei.

Astfel, acest ritual zilnic completează transformarea casei într-un spațiu care îmbunătățește calitatea vieții.