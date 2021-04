Odihnește-te corespunzător

Specialiștii recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte, pentru ca organismul să funcționeze corect și să se refacă. Un somn odihnitor are numeroase beneficii pentru corp. În primul rând, acesta stimulează imunitatea, iar riscul de îmbolnăvire scade. De asemenea, un somn odihnitor îți menține o greutate corporală constantă și previne obezitatea. În plus, odihna corespunzătoare susține sănătatea sistemului cardiovascular, iar inima funcționează la parametri optimi. De aceea, este foarte important să te odihnești suficient, pentru a evita stările de oboseală și irascibilitate.

Exercițiile fizice și sportul, de nelipsit

Dacă vrei să duci un stil de viață sănătos, cu siguranță trebuie să îți pui sângele în mișcare. La fel ca somnul, exercițiile fizice și sportul prezintă numeroase beneficii pentru organismul tău. Îți oferă doza de energie de care ai nevoie, îți îmbunătățesc starea fizică, alături de cea mentală, te ajută să scapi de stres și reduc depresia, influențează calitatea somnului sau te ajută să te concentrezi mai bine. Iar ca să îți analizezi performanțele sportive și să fii eficient în timpul antrenamentelor fizice, poartă mereu o bratara fitness. În felul acesta, vei ști cu exactitate câte calorii ai ars, numărul pașilor parcurși, vei monitoriza calitatea somnului, iar astfel îți vei observa cum ai evoluat de-a lungul timpului și ce trebuie îmbunătățit.

Hidratează-te constant

Apa joacă un rol esențial dacă vrei să te menții în formă, dar și sănătos, pentru că asigură buna funcționare a organismului. Hidratarea te ajută să menții o greutate corporală constantă, dar și să slăbești, dacă asta îți dorești, pentru că îți stimulează metabolismul și reduce apetitul alimentar. De asemenea, îți protejează rinichii de toxine, iar riscul afecțiunilor renale scade considerabil. În plus, îți îngrijește pielea și îi asigură un aspect tânăr. Ia în considerare faptul că deshidratarea îți induce stări de oboseală, dureri de cap și favorizează apariția migrenelor, iar asta scade productivitatea. De aceea, consumă cel puțin doi litri de apă pe zi.

O alimentație sănătoasă: fructe și legume proaspete

Consumul constant de fructe și legume proaspete are un rol benefic, pe termen lung, pentru sănătate. Acestea oferă organismului vitaminele, fibrele și mineralele de care are atâta nevoie ca să aibă randamentul maxim. Fructele și legumele pot reduce riscul de apariție a unor boli, precum cele cardiovasculare, și reglează tensiunea arterială. De asemenea, conțin antioxidanți, ajută la scăderea nivelului de colesterol și stimulează funcționarea sistemului digestiv. În plus, majoritatea fructelor și legumelor au număr de calorii redus, ceea ce duce la păstrarea unei greutăți corporale optime.

Evită viciile și excesele

Dacă vrei să te menții în formă și să ai parte de un stil de viață sănătos, evită excesele și mai ales viciile. Mai precis, dacă îți dorești să scapi de kilogramele în plus, renunță la sucurile carbogazoase, la preparatele fast food sau la prăjeli. De asemenea, dacă vrei să faci sport și să ai rezistență fizică, fumatul iese din discuție. În plus, nu exagera cu alcoolul, mai ales dacă vrei să ai parte de o greutate optimă.



Să duci un stil de viață sănătos nu e greu, ai nevoie doar de puțină ambiție și să rămâi consecvent. Nu trebuie să îți dedici viața sportului sau să renunți definitiv la plăcerile nevinovate, dar contează să respecți anumite lucruri și principii. Să te odihnești corespunzător, să faci exerciții fizice, adică orice formă de mișcare, să te hidratezi constant și să ai parte de o alimentație sănătoasă, bazată pe fructe și legume.



Sursă foto: pexels.com

