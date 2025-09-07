Impactul fructelor consumate pe stomacul gol

Recent, o postare a nutriționistei Deepsikha Jain a atras atenția publicului prin evaluarea unor obiceiuri zilnice ale persoanelor cu diabet, pe o scară de la 1 la 10. Această abordare simplificată a stârnit interes, dar a ridicat și întrebări privind acuratețea științifică.

Kanikka Malhotra, educator certificat în diabet, a oferit o perspectivă mai nuanțată asupra acestor recomandări, subliniind complexitatea gestionării diabetului în viața de zi cu zi.

Deși Jain a acordat un scor de 2/10 consumului de fructe pe stomacul gol, Malhotra explică: „Pentru persoanele cu diabet, consumul de fructe pe stomacul gol poate duce la creșteri mai rapide ale glicemiei, deoarece zaharurile din fructe se absorb foarte repede atunci când nu există nimic care să le încetinească. Totuși, fructele sunt o parte importantă a unei alimentații sănătoase și nu trebuie evitate”.

Specialistul recomandă asocierea fructelor cu proteine sau grăsimi sănătoase pentru o absorbție treptată a zaharurilor. Se preferă fructele întregi, bogate în fibre, precum fructele de pădure, merele sau perele, în porții controlate.

Grăsimile și controlul glicemic

În timp ce Jain a acordat un scor maxim de 10/10 consumului de grăsimi pe stomacul gol, Malhotra oferă o perspectivă mai nuanțată. Specialistul explică: „Din punct de vedere științific, grăsimea încetinește golirea gastrică, ceea ce poate diminua creșterea inițială a glicemiei după masă. Totuși, mesele bogate în grăsimi duc la creșteri întârziate și prelungite ale zahărului din sânge și la nevoia mai mare de insulină, în special la persoanele cu diabet de tip 1.”

Recomandări
Malhotra subliniază că un consum excesiv de grăsimi saturate poate avea efecte negative asupra sănătății cardiovasculare și poate duce la un aport caloric prea mare.

Beneficiile plimbării după masă

Un obicei care primește aprobarea unanimă este plimbarea după masă. Atât Jain, cât și Malhotra sunt de acord că această practică poate reduce semnificativ glicemia postprandială. Chiar și o plimbare scurtă de 10 minute poate avea efecte benefice.

Legumele înainte de masă

Consumul de legume fără amidon înaintea mesei principale este recomandat de ambii specialiști. Fibrele din aceste alimente acționează ca o barieră naturală, încetinind absorbția zaharurilor din restul mesei.

Cinele târzii și impactul asupra diabetului

Jain a acordat un scor de 1/10 cinelor târzii, iar Malhotra confirmă efectele negative ale acestui obicei. Mesele tardive pot perturba ritmul circadian, afectând sensibilitatea la insulină și nivelurile de cortizol.

Gestionarea diabetului necesită o abordare echilibrată și personalizată. În timp ce evaluările simplificate pot oferi o orientare generală, este esențial să se țină cont de complexitatea fiecărui caz în parte.

Specialiștii recomandă:

  1. Consumul de fructe ca parte a unei mese echilibrate, nu izolat.
  2. Includerea grăsimilor sănătoase în mese, alături de proteine slabe și fibre.
  3. Adoptarea obiceiului de a face o plimbare scurtă după masă.
  4. Începerea mesei cu legume fără amidon.
  5. Evitarea cinelor târzii pentru a menține un ritm circadian sănătos.
    Persoanele cu diabet sunt încurajate să consulte un specialist pentru a-și adapta dieta și stilul de viață în funcție de nevoile individuale. Gestionarea eficientă a diabetului implică o combinație de obiceiuri sănătoase, monitorizare atentă și ajustări constante în funcție de răspunsul organismului.
Principala sursă de energie pentru organism este reprezentată de glucoză, care se obține în special din alimente bogate în carbohidrați. Controlul nivelului glicemiei este esențial pentru menținerea sănătății și pentru prevenirea apariției complicațiilor asociate cu diabetul zaharat. Atunci când mergi la medic pentru analize este important să cunoști valorile normale ale glicemiei, care pot varia în funcție de vârstă, de diverse afecțiuni medicale și de alți factori.

