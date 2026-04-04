Ce semifică sărbătoarea Floriilor

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Este primul praznic împărătesc cu dată schimbătoare din anul liturgic și marchează începutul Săptămânii Mari sau Săptămâna Patimilor, perioada premergătoare Paștelui, și comemorează momentul solemn al intrării triumfale a lui Iisus Hristos în Ierusalim, înainte de Pătimirile Sale.

Domnul a intrat smerit în cetate călare pe mânzul unei asine, împlinind astfel profeția rostită de prorocul Zaharia: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci, iată, Împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe mânzul asinei” (Zaharia IX, 9). Mulțimea L-a întâmpinat cu entuziasm, fluturând ramuri de finic și rostind cuvinte de laudă: „Osana Fiului lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!” (Matei 21, 9). Bucuria oamenilor era amplificată de minunea învierii lui Lazăr de către Hristos, săvârșită în sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor. Biruința Sa asupra morții prevestea, de fapt, victoria lui Hristos asupra propriei Sale morți, aflăm de pe Doxologia.ro.

De aceea, tradiția creștină spune că, în ziua de Florii, se poartă ramuri de salcie înmugurite, care sunt considerate simboluri ale vieții ce învinge moartea. Denumirea de Florii este adesea asociată cu mitologia romană, fiind asociată cu Flora, zeița florilor și a vegetației. În Roma antică, în cinstea acesteia se organizau serbările numite Floralia, celebrate primăvara, în aprilie. Odată cu răspândirea creștinismului în rândul popoarelor păgâne, Biserica a reinterpretat aceste tradiții, oferindu-le un sens nou, legat de Intrarea Domnului în Ierusalim și de ideea reînnoirii lumii prin Jertfa și Învierea Lui din morți.

Floriile de-a lungul istoriei creștine

Cele mai vechi mențiuni documentare despre această sărbătoare datează din secolul al IV-lea. Sfântul Epifanie este creditat cu două predici dedicate Floriilor, iar pelerina apuseană Egeria (cunoscută și ca Etheria) a descris modul în care era celebrată această zi la Ierusalim, spre sfârșitul aceluiași secol. În trecut, sărbătoarea mai era numită „Duminica aspiranților” deoarece, în această zi, cei care doreau să primească botezul se prezentau în mod solemn în fața episcopului pentru a fi acceptați și pentru a învăța Crezul.

De asemenea, era cunoscută și ca „Duminica grațierilor” pentru că, în cinstea ei, împărații obișnuiau să acorde iertări și favoruri. Un vechi obicei, consemnat încă din secolul al IV-lea și răspândit în întreaga lume creștină, îl reprezintă aducerea în biserică a ramurilor de salcie. Acestea sunt sfințite și împărțite credincioșilor, amintind de ramurile de finic și de măslin cu care Iisus a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim.

Credincioșii le păstrează și le folosesc ca simboluri ale victoriei vieții asupra morții. În trecut, atât în Imperiul Bizantin, cât și la curțile domnești din Țările Române, Floriile erau celebrate cu mare fast, potrivit crestinortodox.ro. La ceremonii participau conducătorii și dregătorii lor, iar participanților li se ofereau lumânări aprinse, asemenea tradiției din noaptea de Paști. În seara de Florii încep în biserici slujbe speciale, numite Denii. Acestea sunt slujbele prin care credincioșii rememorează drumul lui Hristos către răstignire și, ulterior, către Înviere și marchează debutul Săptămânii Mari.

Cine își aniversează onomastica de Florii

Duminica Floriilor este și un prilej de bucurie pentru cei care poartă nume inspirate din flori. Dintre cei aproximativ 1,6 milioane de români care își serbează onomastica de Florii, cei mai mulți poartă numele de Florin, dar și Florea, Florian, Florentin, Margareta, Violeta sau Viorel. Printre acestea se numără Anemona, Brândușa, Bujor, Camelia, Crizantema, Codrin, Codrina, Crina, Crinu, Dalia, Dafina, Floarea, Flora, Florența, Florentina, Florica, Garofița, Gențiana, Gherghina, Ghiocel, Iasmina, Iris, Hortensia, Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurențiu, Laurian, Mălina, Mărgărit, Mugurel, Narcis, Narcisa, Romanița, Roza, Rozalia, Panseluța, Trandafira, Viorela, Viorica, Zambila sau Zambilica.

Vezi şi alte mesaje de Florii, urări și felicitări de transmis celor dragi!