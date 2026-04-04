Ce semifică sărbătoarea Floriilor

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Este primul praznic împărătesc cu dată schimbătoare din anul liturgic și marchează începutul Săptămânii Mari sau Săptămâna Patimilor, perioada premergătoare Paștelui, și comemorează momentul solemn al intrării triumfale a lui Iisus Hristos în Ierusalim, înainte de Pătimirile Sale.

Domnul a intrat smerit în cetate călare pe mânzul unei asine, împlinind astfel profeția rostită de prorocul Zaharia: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci, iată, Împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe mânzul asinei” (Zaharia IX, 9). Mulțimea L-a întâmpinat cu entuziasm, fluturând ramuri de finic și rostind cuvinte de laudă: „Osana Fiului lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!” (Matei 21, 9). Bucuria oamenilor era amplificată de minunea învierii lui Lazăr de către Hristos, săvârșită în sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor. Biruința Sa asupra morții prevestea, de fapt, victoria lui Hristos asupra propriei Sale morți, aflăm de pe Doxologia.ro.

De aceea, tradiția creștină spune că, în ziua de Florii, se poartă ramuri de salcie înmugurite, care sunt considerate simboluri ale vieții ce învinge moartea. Denumirea de Florii este adesea asociată cu mitologia romană, fiind asociată cu Flora, zeița florilor și a vegetației. În Roma antică, în cinstea acesteia se organizau serbările numite Floralia, celebrate primăvara, în aprilie. Odată cu răspândirea creștinismului în rândul popoarelor păgâne, Biserica a reinterpretat aceste tradiții, oferindu-le un sens nou, legat de Intrarea Domnului în Ierusalim și de ideea reînnoirii lumii prin Jertfa și Învierea Lui din morți.

Floriile de-a lungul istoriei creștine

Cele mai vechi mențiuni documentare despre această sărbătoare datează din secolul al IV-lea. Sfântul Epifanie este creditat cu două predici dedicate Floriilor, iar pelerina apuseană Egeria (cunoscută și ca Etheria) a descris modul în care era celebrată această zi la Ierusalim, spre sfârșitul aceluiași secol. În trecut, sărbătoarea mai era numită „Duminica aspiranților” deoarece, în această zi, cei care doreau să primească botezul se prezentau în mod solemn în fața episcopului pentru a fi acceptați și pentru a învăța Crezul.

De asemenea, era cunoscută și ca „Duminica grațierilor” pentru că, în cinstea ei, împărații obișnuiau să acorde iertări și favoruri. Un vechi obicei, consemnat încă din secolul al IV-lea și răspândit în întreaga lume creștină, îl reprezintă aducerea în biserică a ramurilor de salcie. Acestea sunt sfințite și împărțite credincioșilor, amintind de ramurile de finic și de măslin cu care Iisus a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim.

Credincioșii le păstrează și le folosesc ca simboluri ale victoriei vieții asupra morții. În trecut, atât în Imperiul Bizantin, cât și la curțile domnești din Țările Române, Floriile erau celebrate cu mare fast, potrivit crestinortodox.ro. La ceremonii participau conducătorii și dregătorii lor, iar participanților li se ofereau lumânări aprinse, asemenea tradiției din noaptea de Paști. În seara de Florii încep în biserici slujbe speciale, numite Denii. Acestea sunt slujbele prin care credincioșii rememorează drumul lui Hristos către răstignire și, ulterior, către Înviere și marchează debutul Săptămânii Mari.

Cine își aniversează onomastica de Florii

Duminica Floriilor este și un prilej de bucurie pentru cei care poartă nume inspirate din flori. Dintre cei aproximativ 1,6 milioane de români care își serbează onomastica de Florii, cei mai mulți poartă numele de Florin, dar și Florea, Florian, Florentin, Margareta, Violeta sau Viorel. Printre acestea se numără Anemona, Brândușa, Bujor, Camelia, Crizantema, Codrin, Codrina, Crina, Crinu, Dalia, Dafina, Floarea, Flora, Florența, Florentina, Florica, Garofița, Gențiana, Gherghina, Ghiocel, Iasmina, Iris, Hortensia, Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurențiu, Laurian, Mălina, Mărgărit, Mugurel, Narcis, Narcisa, Romanița, Roza, Rozalia, Panseluța, Trandafira, Viorela, Viorica, Zambila sau Zambilica.

Mesaje religioase de Florii

  • Dumnezeu să-ți lumineze calea și să-ți umple viața cu pace și binecuvântări! La mulți ani!
  • În această zi sfântă, îți doresc să fii înconjurat/ă de har divin și iubire cerească!
  • Sărbătoarea Floriilor să-ți aducă liniște în suflet și speranță în inimă!
  • Fie ca lumina Domnului Iisus Hristos să-ți călăuzească fiecare pas și să-ți aducă bucurii!
  • Îți doresc o zi binecuvântată, plină de credință și pace interioară!
  • Harul Domnului să te însoțească mereu și să-ți dăruiască sănătate și împlinire!
  • În această zi de sărbătoare, să simți iubirea divină și protecția lui Dumnezeu!
  • Fie ca sufletul tău să fie mereu plin de lumină și speranță! La mulți ani!
  • Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim să-ți aducă echilibru și bucurie!
  • Îți trimit gânduri curate și binecuvântări pentru o viață senină și împlinită!

Urări de Florii pentru mame

  • La mulți ani, mamă dragă! Ești cea mai frumoasă floare din viața mea!
  • Îți doresc o zi plină de lumină, căldură și bucurii!
  • Fie ca primăvara să-ți aducă sănătate, fericire și liniște sufletească!
  • Mamă, îți mulțumesc pentru tot – să ai parte de o zi minunată!
  • Ești sufletul meu și sprijinul meu – la mulți ani de Florii!
  • Să fii mereu veselă, sănătoasă și înconjurată de iubire!
  • Îți trimit cele mai calde gânduri și toată recunoștința mea!
  • Fie ca viața ta să fie la fel de frumoasă ca un buchet de flori!
  • La mulți ani, mămica mea! Să ai parte doar de zile senine!
  • Îți doresc o primăvară plină de speranță și împliniri!

Mesaje de Florii pentru tați

  • La mulți ani, tată! Îți doresc sănătate, putere și bucurii!
  • Fie ca această zi să-ți aducă liniște și fericire în suflet!
  • Tată drag, să ai parte de o primăvară plină de reușite!
  • Îți doresc ca toate visele tale să devină realitate!
  • Să fii mereu puternic, optimist și plin de energie!
  • La mulți ani! Bucură-te de fiecare moment al acestei zile!
  • Fie ca norocul și iubirea să te însoțească mereu!
  • Tată, îți mulțumesc pentru tot – să ai o zi minunată!
  • Îți trimit cele mai sincere urări de bine și sănătate!

Mesaje de Florii pentru prieteni

  • Parfumul acestei zile sfinte de Florii să-ți aducă în casă belșug, liniște și împliniri! La mulți ani!
  • În această zi specială, îți doresc ca tot ce este frumos și bun să-ți lumineze drumul spre succes și fericire!
  • La mulți ani de ziua Floriilor! Să ai parte de o primăvară plină de momente minunate alături de cei dragi!
  • Bucură-te de ziua numelui tău și lasă fiecare clipă să-ți aducă zâmbete și împliniri!
  • Îți trimit gânduri calde și urări de bine: sănătate, iubire, speranță și multe realizări! La mulți ani!
  • Să-ți fie sufletul plin de lumină și inima de bucurie în această zi de sărbătoare!
  • Astăzi este ziua ta – zâmbește, iubește și trăiește fiecare moment cu intensitate! La mulți ani!
  • Ești o persoană specială, asemenea unei flori rare – îți doresc o zi magică de Florii!
  • La mulți ani! Să te bucuri de toate darurile vieții și să împărtășești fericirea cu cei dragi!

Urări de Florii pentru doamne și domnișoare

  • Dragă Violeta, să ai o zi plină de culoare și bucurie! La mulți ani!
  • Camelia, fie ca această zi să-ți aducă iubire și fericire!
  • Margareta, să strălucești mereu precum floarea al cărei nume îl porți!
  • Draga mea Iris, îți dorim o zi plină de momente speciale!
  • Scumpă Crina, să ai parte de sănătate, liniște sufletească și numai de bine. La mulți ani!
  • Lăcrămioara, să fii sănătoasă, fericită și să ai parte de o primăvară plină de bucurii!
  • Să-ți fie viața la fel de frumoasă ca un trandafir, Rozalia! La mulți ani!
  • Dalia, să ai o zi frumoasă și plină de energie și să te înconjuri doar de oameni faini!
  • La mulți ani, draga mea Viorica! Să fii mereu înconjurată de iubire și lumină!

Mesaje de Florii pentru femeia iubită

  • De ziua numelui, îți trimit toate florile din lume cu sănătate, fericire și bucurii. La mulți ani!
  • Tu ești cea mai frumoasă floare din grădina mea! La mulți ani, iubirea mea!
  • Fie ca viața ta să fie un buchet de flori plin de culoare și miresme frumoase. La mulți ani!
  • Totul se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară. La mulți ani de Florii!
  • Îți doresc o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture și plină de bucurii.
  • Tu ești soarele și primăvara mea, iar toate florile înfloresc azi doar pentru tine. La mulți ani!
  • Îți doresc să zâmbești mereu, să înflorești și să fii inspirată, iar eu să fiu alături de tine.
  • Fiecare zi să fie pentru tine un buchet de fericire, bucurii și zâmbete. La mulți ani de Florii!
  • Iubirea ta, gingășia și căldura ta fac viața mea mai frumoasă. La mulți ani, iubita mea!

Mesaje de Florii pentru bărbatul iubit

  • Îți doresc să ai parte de tot ceea ce este mai frumos, iar iubirea noastră să înflorească mereu! La mulți ani, iubirea mea!
  • Îți trimit toată dragostea mea în această zi sfântă. Să fim mereu fericiți împreună! La mulți ani!
  • Ești floarea rară din sufletul meu și îmi umpli zilele de bucurie. La mulți ani, dragostea mea!
  • Îți doresc lumină și fericire, la fel cum tu îmi aduci mie în fiecare zi. Te iubesc! La mulți ani!
  • Iubitul meu, fie ca Floriile să îți aducă pace, iubire și momente pline de bucurie! La mulți ani!
  • Dragul meu, de Florii te înconjor cu toată iubirea mea. Îți mulțumesc că îmi faci zilele mai frumoase! Te iubesc!
  • Pentru mine ești o comoară, iar iubirea noastră cel mai frumos dar. Îți doresc o zi minunată!
  • La mulți ani, dragostea mea! Fiecare clipă alături de tine este o binecuvântare. Te iubesc!
  • În această zi de Florii, vreau să știi cât de mult însemni pentru mine. Îți doresc lumină, pace și iubire!

Felicitări de Florii pentru surori

  • Draga mea soră, ești floarea care îmi luminează fiecare zi și mă inspiră să fiu mai bun. La mulți ani cu fericire și bucurii!
  • Sora mea dragă, ești darul prețios pe care viața mi l-a oferit. Îți doresc să ai parte de tot ce este mai frumos și mai bun! La mulți ani de Florii!
  • Soră dragă, cu tine fiecare clipă devine o amintire de neuitat, iar tristețea se transformă în zâmbet. La mulți ani plini de bucurii!
  • În mozaicul vieții mele, soră dragă, ești piesa care completează tabloul fericirii. De Florii, să ai un suflet mereu înflorit și plin de lumină!
  • Draga mea soră, în această zi binecuvântată, sufletul meu îți trimite cele mai frumoase gânduri într-o cunună de dragoste. Ești prietena și confidenta mea cea mai apropiată. La mulți ani fericiți!

Urări de Florii pentru frați

  • Frățiorul meu drag, de Florii îți doresc sănătate, bucurii și tot ce e mai bun! Ești sprijinul meu mereu. La mulți ani!
  • Dragul meu frate, în viața mea ești capitolul plin de aventuri și momente memorabile. La mulți ani și să ai parte de realizări strălucite!
  • Frate scump, alături de tine drumul vieții este mai ușor și plin de fericire. La mulți ani cu visuri împlinite!
  • Dragul meu, ești mai mult decât un frate, ești prietenul meu cel mai bun. Să ai parte de bucurie și binecuvântări. La mulți ani!
  • Frate drag, vei fi mereu cel care m-a protejat și m-a făcut să râd când eram trist. Fie ca această zi să-ți aducă tot binele din lume!

Vezi şi alte mesaje de Florii, urări și felicitări de transmis celor dragi!

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Unica.ro
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
GSP.RO
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Parteneri
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Libertateapentrufemei.ro
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
Tvmania.ro
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
Știri România 05 apr.
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Știri România 05 apr.
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Adevarul.ro
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Viva.ro
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Monden

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Stiri Mondene 05 apr.
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Stiri Mondene 05 apr.
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
ObservatorNews.ro
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
GSP.ro
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax.ro
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
StirileKanalD.ro
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Wowbiz.ro
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Parteneri
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Redactia.ro
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
KanalD.ro
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politic

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Politică 03 apr.
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Politică 03 apr.
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Spotmedia.ro
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala