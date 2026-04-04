„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de SUUB, unitatea unde este internat Lucescu.

Fostul selecționer Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic când era la Spitalul Universitar de Urgență București. El este internat la Secția de Cardiologie.

„SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, se mai arată în comunicatul spitalului.

Problemele de sănătate au apărut când Lucescu a fost preluat din cantonament după o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost operat, intervenția având loc chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia. În urma procedurii, medicii i-au montat un defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

Ultimul său meci pe banca naționalei a fost barajul pentru calificarea la CM 2026, pierdut în fața Turciei.