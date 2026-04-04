În cadrul emisiunii de pe Acasă TV, Ovidiu Oanță respinge total ideea că e vedetă: „Vedeta o simt ca o ironie și ca o insultă. Vedetele, din punctul meu de vedere, sunt la Hollywood. Apoi, o vedetă este un exponent unic într-un domeniu: voi, de pildă, actorii, sunteți vedete! Se confundă ideea de vedetă cu ideea de notorietate. Expunerea este deranjantă. Îți iei înjurături, îți iei și complimente. Cele mai multe reacții sunt reacții pozitive. Aș fi ipocrit să nu spun că nu simți o doză de satisfacție că oamenii te recunosc și îți dau un feedback pozitiv.

Este un moment foarte interesant, de care sunt mândru. În drumul meu pe jos spre PRO TV, că nu locuiesc foarte departe, în fiecare dimineață mă întâlnesc cu un cuplu de vârstnici. Nu știu ce veleități au și nici nu mă interesează, dar au fost dimineți suficiente când, de fiecare dată când mă intersectam cu ei, distinsul domn, căruia îi port un respect deosebit, mă înjura. Așa, din senin”.

Ovidiu Oanță mai spune în emisiunea de la Acasă TV că este mândru de familia lui: „Am trei copii de care sunt mândru, dar soției, care este dascăl, profesoară de română și limba latină, ei i se datorează tot meritul pentru tot ceea ce sunt copiii mei. Eu sunt părinte de seară, vin încărcat și, uneori, mă și descarc, cu comportament de zbir de cele mai multe ori. Nu sunt un tată model, recunosc, și nu sunt mândru de chestia asta. În mod paradoxal și un motiv în plus să le mulțumesc, ei au înțeles, acceptă și tolerează felul meu, care nu e ușor”.

Cum a ajuns Ovidiu Oanță să lucreze în televiziune, de ce i se spunea în adolescență „Procurorul”, care este cea mai mare gafă pe care a făcut-o în direct și prin ce situații periculoase a trecut la slujbă, aflați sâmbătă, 4 aprilie 2026, de la ora 9.00, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole pe Acasă TV.