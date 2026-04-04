Artistul a postat un mesaj scurt, dar cu subînțeles, pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că are multe de spus, însă alege să nu intre în detalii. „Nu tac pentru că nu am ce spune, ci pentru că am găsit ceva mai valoros: liniștea”, a transmis Valentin Sanfira.

Declarația vine după ce, în ultimele săptămâni, numele său a fost intens discutat în spațiul public, în contextul despărțirii de Codruța Filip.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Declarațiile emoționante ale Codruței Filip

Reacția cântărețului vine la scurt timp după ce Codruța Filip a vorbit deschis despre divorț, mărturisind cu lacrimi în ochi că relația lor ar fi fost, în mare parte, o iluzie.

„Totul a fost o minciună și atât (…) Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost, a fost oarbă (…)

Am aflat mai multe decât pot să duc și eu pot să duc mult (…) Au existat multe momente în care îmi venea să urlu (…) Sunt lucruri peste care nu ai cum să treci în viață și n-ai cum să trăiești cu ele! Oricât de mult ți-ai dori”, a declarat Codruța Filip, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Artista a subliniat că decizia de a divorța, luată pe 2 martie, este una definitivă și că nu mai există nicio șansă de împăcare între ea și fostul partener.

„După ce am simțit divorțul, am simțit că mor. M-am urcat în mașină și am țipat o oră până am ajuns acasă (…) Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, cum poți să spui că nu știi? Mi-a plâns sufletul mult și îmi plânge în continuare”, a mai spus cântăreața, în podcast.

Deși mulți se așteptau la o reacție amplă, Valentin Sanfira a ales o abordare diferită: discreția. Mesajul său sugerează că există lucruri nespuse, însă artistul preferă să nu alimenteze conflictul public.

Această atitudine contrastează cu declarațiile directe și emoționante ale fostei sale soții, lăsând loc de interpretări în rândul fanilor.