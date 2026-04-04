Cea mai ieftină motorină standard, sâmbătă, 4 aprilie 2026, se vinde la stația RST din Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9,99 lei/l, însă în marile orașe, minimele de preț sunt cuprinse între 10,18 și 10,27 de lei/l. În același timp, prețul minim al motorinei premium, deși s-a scumpit cu 50 de bani de ieri până azi, este cu până la 0,43 de lei/l mai mic față de combustibilul standard.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – motorina standard 10,18 (+0,09) / motorina premium 9,84 (+0,50)

Cluj-Napoca – motorina standard 10,27 (+0,18) / motorina premium 9,84 (+0,50)

Timișoara – motorina standard 10,18 (+0,09) / motorina premium 9,84 (+0,50)

Iași – motorina standard 10,18 (+0,09) / motorina premium 9,84 (+0,50)

Constanța – motorina standard 10,27(+0,18) / motorina premium 9,84 (+0,50)

Cea mai ieftină motorină standard e cu până la 43 de bani mai scumpă decât cea premium

În București, cea mai ieftină motorină standard în București este sâmbătă, 4 aprilie 2026, de 10,18 la Mol, în creștere față de ieri, când costa 10,09 lei/l (o majorare de 0,09 lei/l), iar cea mai scumpă este de 10,51 de lei/l la Rompetrol, același cost din ziua precedentă. Motorina premium în schimb s-a scumpit și ea considerabil și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,34 lei/l prețul de vineri (o diferență de 0,50 lei), urcând până la 10,84 lei/l la OMV. Diferența la pompă dintre cel mai ieftin combustibil standard și cel premium fiind de 34 de bani.

În Cluj, motorina standard costă sâmbătă, 4 aprilie 2026, 10,27 lei/l la Lukoil, Mol și Gazprom, față de 10,09 de lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,18 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maximul păstrat încă de joi. Motorina premium s-a scumpit și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei/l cât era vineri (o diferență de 0,50 lei), ajungând până la 11,07 lei/l la Gazprom, maximul păstrat încă de joi. Diferența la pompă dintre cel mai ieftin combustibil standard și cel premium fiind de 0,43 lei/l.

În Timișoara, motorina standard pleacă de la prețuri de la 10,18 lei/l la Petrom, deși vineri costa 10,09 lei/l (o creștere de 0,09 lei) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Gazprom, același preț păstrat de joi. Cea premium a urcat la 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei costul de ieri (o diferență de 0,50 lei/l) și ajunge la 11,07 lei/l la Gazprom, preț constant de joi. Diferența la pompă dintre cel mai ieftin combustibil standard și cel premium fiind de 34 de bani.

În Iași, motorina standard costă 10,28 lei/ la Lukoil și Mol, în creștere față de ieri când era 10,09 lei/l (o majorare de 0,09 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, o creștere de 0,10 lei/l comparativ cu maximul înregistrat vineri. Cea premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,34 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,50 lei) și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol. Diferența la pompă dintre cel mai ieftin combustibil standard și cel premium fiind de 0,34 de lei/l.

În Constanța, motorina standard are prețul de 10,27 lei/l la Mol și Lukoil, deși vineri costa 10,09 de lei/l (o majorare de 0,09 lei), și ajunge până la 10,51 de lei/l la OMV, o creștere de 10 bani față de ieri. Motorina premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, față de 9,34 lei/l prețul de ieri (o diferență de 0,50 lei) și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol. Diferența la pompă dintre cel mai ieftin combustibil standard și cel premium fiind de 43 de bani.

În plus, cea mai scumpă motorină standard în majoritatea orașelor mari din România este cu între 33 și 56 de bani mai ieftină decât cea mai scumpă motorină premium. În același timp, diferența de preț de la o stație de alimentare la alta pentru motorina simplă poate ajunge și la 33 de bani/l.

Ilie Bolojan: Motorina afectează economia mai mult decât benzina

Guvernul a anunţat joi, 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia va fi implementată printr-o ordonanţă de urgenţă, ce urmează să fie adoptată într-o şedinţă extraordinară a Executivului, cel mai probabil vineri, conform unui comunicat de presă.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, motivele pentru care guvernul a decis să intervină doar asupra prețului motorinei, pentru a se ieftini, în timp ce benzina nu a fost vizată de măsuri.