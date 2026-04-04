Ce face o doula pentru sfârșitul vieții?

„O doula pentru moarte este o prezență calmă și plină de compasiune, care sprijină atât persoana aflată pe moarte, cât și pe cei dragi ei, în ultimele momente ale vieții”, explică Kristen Patterson, doula pentru sfârșitul vieții și planificator al acestuia din Virginia de Nord.

Rolul unei astfel de doule poate varia de la a facilita comunicarea cu personalul medical, până la a oferi confort emoțional prin citit sau muzică.

Deși doulele pentru moarte nu sunt profesioniști medicali, ele joacă un rol crucial în susținerea pacienților și a familiilor acestora. Totuși, formarea profesională în acest domeniu diferă semnificativ.

„Nu există un consiliu național sau o certificare oficială, dar câteva programe respectate oferă o bază de pregătire” afirmă Patterson.

Ea recomandă să se caute persoane acreditate de organizații precum Alianța Națională a Doulelor pentru Sfârșitul Vieții (NEDA) sau Asociația Internațională a Doulelor pentru Sfârșitul Vieții (INELDA). De asemenea, sugerează intervievarea mai multor doule pentru a găsi pe cineva care să împărtășească valorile culturale și religioase ale familiei.

Această profesie devine relevantă mai ales în contextul îngrijirii paliative, care se concentrează pe confortul și calitatea vieții pacienților cu o speranță de viață mai mică de șase luni.

„Oamenii nu realizează întotdeauna că serviciile de hospices nu sunt disponibile 24/7” menționează Patterson. „O doula pentru sfârșitul vieții poate fi acolo ori de câte ori aveți nevoie”.

Curiozități despre moarte, de la o persoană care oferă îngrijiri paliative

Deși subiectul poate părea dificil de discutat, moartea este o experiență comună, parte a condiției umane.

„Așa cum corpul știe cum să se nască, știe și cum să moară”. afirmă Diane Button, doula din California de Nord și autoarea cărții „Ce contează cel mai mult: Lecții despre viață pe care ni le dau cei pe moarte”.

Pentru cei cu diagnostice terminale, procesul de trecere poate fi chiar o ușurare.

„Mulți oameni sunt relaxați la final, pentru că au trăit în corpuri bolnave și este mai bine să mori decât să continui să trăiești în acea stare” explică Jill Schock, fondatoarea Death Doula LA.

În acest context, Button subliniază cât de important este să ne ocupăm de conversațiile esențiale cât suntem încă sănătoși, fie că e vorba de scuze sau de reconciliere cu cei dragi.

„Dacă ești în pace cu viața ta în momentul morții, procesul poate fi mult mai liniștit” adaugă ea.

Moartea nu trebuie să fie dureroasă

Persoanele diagnosticate cu boli terminale au opțiunea de a-și personaliza ultimele zile. Chiar și în spital, ele pot crea un mediu care să le aducă confort — de la muzică preferată, la obiecte dragi sau prezența animalelor de companie.

Erica Reid Gerdes, fondatoarea Waxwing Journeys din Chicago, povestește despre un client care i-a cântat soției bolnave melodiile preferate din musicalul „Hamilton” și i-a citit cărți dragi până în ultimul moment.

„Deși era inconștientă, știam că ne poate auzi” spune Reid Gerdes.

Medicația din cadrul îngrijirii paliative este concepută pentru a gestiona simptomele, inclusiv durerea.

„Unii oameni au văzut decese dureroase acum zeci de ani, dar medicamentele de acum pot reduce semnificativ suferința” explică Button. Datoria unei doule este să se asigure că persoana muribundă primește tratamentul necesar pentru a evita durerea.

Este important de menționat că agitația terminală, manifestată prin mișcări necontrolate, cum ar fi scărpinatul sau apucatul cearșafurilor, poate fi ameliorată cu ajutorul medicamentelor care calmează pacientul.

De asemenea, oprirea alimentării și hidratării în ultimele zile de viață este un proces natural și nu cauzează suferință.

Luciditatea înainte de moarte și halucinațiile

O manifestare frecvent întâlnită la persoanele aflate pe moarte este o revenire temporară a energiei și lucidității, cunoscută sub numele de „ralierea de sfârșit de viață” sau „luciditate terminală”.

Deși poate părea un semn de însănătoșire, aceasta indică, de fapt, apropierea de final.

„Am fost alături de bunica mea când a murit, iar ea și-a deschis brusc ochii, iar timp de două zile am avut conversații minunate” își amintește Patterson.

Conform The Washington Post, mai mulți muribunzi au relatat că au văzut persoane dragi decedate cu puțin timp înainte de a-și da ultima suflare. Button a povestit cum unii dintre clienții ei întind mâna spre cineva decedat cu ani în urmă sau rostesc numele acestora.

„Unii cred că sunt halucinații, alții că cei dragi vin să-i întâmpine în lumea de dincolo” spune Reid Gerdes, care îi îndeamnă pe cei apropiați să respecte aceste experiențe.

Simțul auzului, ultimul care dispare

În ultimele ore de viață, corpul începe să se închidă treptat. Persoana poate înceta să mai mănânce și să bea, iar respirația poate deveni zgomotoasă.

„Deși sunetele pot fi deranjante, ele nu provoacă durere persoanei care moare” afirmă Reid Gerdes.

De asemenea, auzul este de obicei ultimul simț care dispare. Button povestește cum un pacient aflat pe moarte a zâmbit după ce a auzit vocea unei persoane dragi.

„Adesea, oamenii au nevoie de permisiunea de a pleca, așa că poate fi de ajutor să le spuneți că veți fi bine” adaugă ea.

Moartea, mai puțin înfricoșătoare dacă o acceptăm

În multe culturi, moartea este văzută ca o tranziție, nu ca un sfârșit de temut. Reid Gerdes afirmă: „Cu cât ne permitem mai mult să vorbim despre moarte, atât din punct de vedere logistic, cât și emoțional, cu atât devine mai puțin înfricoșătoare”.

Button menționează că, la final, majoritatea oamenilor își pun aceleași întrebări: „Am iubit cu adevărat? Am făcut o diferență? A contat viața mea?”.

Ea îi încurajează pe oameni să reflecteze la aceste lucruri cât sunt în viață, pentru a valorifica fiecare moment până la ultima suflare.

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala