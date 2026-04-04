Mai exact, prețul benzinei standard a crescut cu 52 de bani față de ieri în toate cele cinci orașe monitorizate de Libertatea, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, și se vinde cu 9,11 lei/l.

Motorina standard s-a scumpit și ea și are prețuri cuprinse între 10,18 și 10,27 lei/l în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 4 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește sâmbătă, 4 aprilie 2026, la stația Rompetrol din Ion Corvin, județul Constanța, și costă 8,59 lei/l, la fel ca ieri.

Cea mai ieftină motorină standard se află la stația RST din Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9,99 lei/l, în creștere ușoară față de ieri, când era 9,95 lei/l.

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 4 aprilie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi sâmbătă, 4 aprilie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorină 10,18 lei/l (+0,09)

Cluj-Napoca – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorină 10,27 lei/l (+0,18)

Timișoara – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorină 10,18 lei/l (+0,09)

Iași – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorina 10,18 lei/l (+0,09)

Constanța – benzină 9,11 lei/l (+0,52), motorina 10,27 lei/l (+0,18).

Cât costă benzina și motorina, pe 4 aprilie 2026, în București

În București, cea mai ieftină benzină standard costă sâmbătă 9,11 la Rompetrol, față de 8,59 lei/l cât era vineri (o diferență de 0,52 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 9,43 de lei/l la Mol. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 lei/l, prețul de vineri (o diferență de 0,58 lei), și ajunge până la 10,06 de lei/l la OMV, o scădere de 0,08 lei/l comparativ cu maximul înregistrat ieri.

Cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,27 la Mol, în creștere față de ieri când costa 10,09 de lei/l (o majorare de 0,18 lei/l, iar cea mai scumpă este de 10,51 de lei/l la Rompetrol, același cost din ziua precedentă. Motorina premium în schimb s-a scumpit și ea considerabil și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,34 lei/l prețul de vineri (o diferență de 0,50 lei), urcând până la 10,84 lei/l la OMV.

Cât costă benzina și motorina, pe 4 aprilie 2026, în Cluj

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este de 9,11 lei/l la Rompetrol, față de 8,59 de lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,52 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 9,43 de lei/l la Gazprom, o scădere de 0,03 lei/l comparativ cu maximul de vineri, care era de 9,46 lei/l. Benzina premium costă de la 9,29 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 prețul de ieri (o diferență de 0,58 lei) și ajunge până la 10,19 lei/l la Gazprom, la fel ca și ieri.

Motorina standard costă 10,27 lei/l la Lukoil, Mol și Gazprom, față de 10,09 de lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,18 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maximul păstrat încă de joi. Motorina premium s-a scumpit și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei/l cât era vineri (o diferență de 0,50 lei), ajungând până la 11,07 lei/l la Gazprom, maximul păstrat încă de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 4 aprilie 2026, în Timișoara

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,11 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,59 de lei/l prețul de ieri (o diferență de 0,52 lei/l) și ajunge până la 9,43 de lei/l la Gazprom. Cea premium pornește de la 9,29 lei/l, deși ieri era 8,71 lei/l (o diferență de 0,58 lei) și ajunge până la 10,19 lei/l, preț stagnat de vineri.

Motorina standard pleacă la Timișoara de la prețuri de la 10,27 lei/l la Petrom, deși vineri costa 10,09 lei/l (o creștere de 0,09 lei) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Gazprom, același preț păstrat de joi. Cea premium a urcat la 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei costul de ieri (o diferență de 0,50 lei/l) și ajunge la 11,07 lei/l la Gazprom, preț constant de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 4 aprilie 2026, în Iași

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Rompetrol și costă 9,11 de lei/l, față de 8,59 de lei/l, costul de ieri (o diferență de 0,52 lei) și ajunge până la 9,43 de lei/l la Mol, la fel ca joi. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,29 lei/l la Rompetrol, deși ieri costa 8,71 lei/l (o diferență de 0,58 lei), și ajunge până la 10,06 la stațiile Mol, o scădere de 43 de bani comparativ cu vineri, când maximul înregistrat era de 10,49 lei/l.

Motorina standard costă la Iași 10,27 lei/ la Lukoil și Mol, în creștere față de ieri când era 10,09 lei/l (o majorare de 0,09 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, o creștere de 0,10 lei/l comparativ cu maximul înregistrat vineri. Cea premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,34 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,50 lei) și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Cât costă benzina și motorina, pe 4 aprilie 2026, în Constanța

În Constanța, cea mai ieftină benzină este 9,11 lei/l la Rompetrol, față de la 8,59 de lei/l prețul de vineri (o creștere de 0,52 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 9,33 de lei/l la Mol și Lukoil, cu 0,10 lei mai puțin decât în ziua precedentă. Cel mai mic preț la benzina premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 lei/l costul de vineri (o creștere de 0,58 lei) și ajunge până la 10,93 de lei/l la Lukoil.

Motorina standard are prețul de 10,27 lei/l la Mol și Lukoil, deși vineri costa 10,09 de lei/l (o majorare de 0,09 lei), și ajunge până la 10,51 de lei/l la OMV, o creștere de 10 bani față de ieri. Motorina premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, față de 9,34 lei/l prețul de ieri (o diferență de 0,50 lei) și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, Gazprom etc.).

Ilie Bolojan: Motorina afectează economia mai mult decât benzina

Guvernul a anunţat joi, 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia va fi implementată printr-o ordonanţă de urgenţă, ce urmează să fie adoptată într-o şedinţă extraordinară a Executivului, cel mai probabil vineri, conform unui comunicat de presă.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, motivele pentru care guvernul a decis să intervină doar asupra prețului motorinei, pentru a se ieftini, în timp ce benzina nu a fost vizată de măsuri.