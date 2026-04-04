Satul din Marea Britanie a rămas „blocat” în Evul Mediu

Lacock, o adevărată bijuterie englezească, este administrat aproape integral de National Trust încă din 1958. Organizația a impus reguli stricte pentru a păstra autenticitatea locului.

Locuitorii care își doresc să facă diferite modificări în casele lor, la acoperiș sau în curți sunt obligați să ceară permisiunea autorităților. Autoritățile folosesc adesea legile locale, ceea ce înseamnă că orice modificare, chiar și minoră, necesită aprobare prealabilă.

Locuitorilor le este interzis să își modifice casele și nu au voie să facă schimbări în sat

Astfel, elementele moderne precum semnele de circulație modernizate, cablurile de electricitate supraterane sau stâlpii de iluminat sunt interzise. De asemenea, proprietarilor li se restricționează modificările aduse acoperișurilor, extensiile sau instalarea antenelor satelit.

Mulți sunt de părere că aceste măsuri, deși stricte, transformă satul într-o „mașină a timpului” autentică, protejându-i frumusețea pentru generațiile viitoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Satul medieval din Marea Britanie a devenit o locație populară pentru filme celebre

Datorită atmosferei sale unice, Lacock a devenit un loc preferat pentru filmări de producții cinematografice și TV. Încăperi ale faimoasei abații din Lacock au servit drept decor pentru filmele din seria „Harry Potter”.

De exemplu, sala de clasă a profesorului Quirrell și coridoarele școlii Hogwarts au fost filmate aici. Alte locații din abație au apărut în filme precum „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” și serialul „Downton Abbey”.

Mănăstirea din centrul localității are o istorie de peste 800 de ani

Mănăstirea medievală din Lacock, înconjurată de păduri și grădini spectaculoase, are o istorie de peste 800 de ani.

Construită inițial ca mănăstire, clădirea a fost transformată într-o reședință de țară după dizolvarea mănăstirilor ordonată de Henric al VIII-lea în 1539. Sir William Sharington a achiziționat abația în 1540 pentru suma de 730 de lire sterline și a remodelat-o după propriul gust.

În 1994, abația a fost donată National Trust, devenind un punct de atracție turistică. Un vizitator recent a scris pe TripAdvisor: „Frumos! Grădini uimitoare și istorie impresionantă. Cloisterele sunt deosebit de interesante, mai ales pentru fanii Harry Potter. Ultima cameră înainte de ieșire este pur și simplu extraordinară”.